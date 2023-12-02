الاستخبارات الأوكرانية توصي البرلمان بمنع الرئيس السابق بوروشينكو من لقاء أوربان

أوصت الاستخبارات الأوكرانية، اليوم السبت، البرلمان الأوكراني بعدم السماح للرئيس السابق بيترو بوروشينكو، بالسفر للقاء رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان.

ونشر جهاز الاستخبارات الأوكراني عبر قناته على تلغرام بيانا جاء فيه: "يمكننا اعتبار أن الاجتماع المقرر لرئيس حزب التضامن الأوروبي بيترو بوروشينكو مع رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان، يعبر بشكل منهجي عن موقف مناهض لأوكرانيا".

وأضاف البيان أن إدارة الاستخبارات تواصلت مع مكتب رئيس أوكرانيا ومجلس الوزراء والبرلمان لاقتراح تنسيق رحلات العمل الخارجية للوفود الأوكرانية.

وقال بوروشينكو يوم أمس الجمعة إن حرس الحدود الأوكراني لم يسمحوا له بالخروج من البلاد، ووفقا له، كان لديه اجتماعات عمل مخطط لها في وارسو وواشنطن.

ولم يعلن الرئيس السابق عن خطط للقاء أوربان، وفي الوقت نفسه، ادعى بوروشينكو أن إذن رحلة العمل تم توقيعه من قبل رئيس البرلمان الأوكراني.

المصدر: تاس