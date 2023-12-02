الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا شمالي الضفة الغربية

قُتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، بزعم محاولة تنفيذه عملية طعن، عند الحاجز شمالي الضفة الغربية.

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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره بحسابه على منصة "إكس": "وقعت قبل قليل محاولة طعن ضد قوة احتياط تابعة للجيش الإسرائيلي من الكتيبة 7037 كانت تعمل على حاجز بالقرب من مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية​​​​​​​".

وأضاف البيان: "اشتبهت القوة في الفلسطيني الذي وصل إلى الحاجز، وبدأت بالتحقيق معه، فأخرج سكينا وبدأ بالتقدم نحو القوة".

وبحسب رواية الجيش الإسرائيلي، فإن جنوده أطلقوا النار على الفلسطيني، ردا على ذلك وقتلوه، دون أن تقع إصابات في صفوفهم.

واستنادا إلى معطيات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفعت حصيلة القتلى في الضفة الغربية على يد الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 250، إضافة إلى أكثر من 3 آلاف إصابة.

وفي وقت سابق، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة شابين فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات في قرية بيتا جنوب نابلس.

واقتحمت قوات إسرائيلية البلدة صباح اليوم السبت، وسط موجة المداهمات التي تشنها في الضفة الغربية، مما أدى لاندلاع مواجهات مع المواطنين، أسفرت عن إصابة الشابين بالرصاص، أحدهما في اليد والآخر في الصدر.

المصدر: RT