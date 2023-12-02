قالت سارة فاغنكنخت، وهي من أعضاء البرلمان الألماني (البوندستاغ) ذات التوجهات اليسارية، على قناتها في موقع يوتيوب، إن "أوكرانيا أصبحت مثل البرميل بدون قاع تبتلع كل شيء".

وأضافت: "أوكرانيا تبدو على نحو متزايد وكأنها برميل لا نهاية له. خلال الصراع برمته، وفقا للحكومة الألمانية نفسها، تم تحويل بشكل مباشر إلى أوكرانيا أموال دافعي الضرائب الألمان بلغت 24 مليار يورو. وهذه الأموال مخصصة للأسلحة ولدعم ميزانية الدولة الأوكرانية".

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وأشارت النائبة إلى أنه في الوقت نفسه، بدأت الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية في رفض تقديم المساعدة لأوكرانيا.

وأضافت السياسية أنه بالإضافة إلى ذلك، خصص الاتحاد الأوروبي مساعدة مالية لأوكرانيا بمبلغ 85 مليار يورو، في حين يتم تمويل ما يقرب من ربع ميزانيتها مرة أخرى من قبل دافعي الضرائب الألمان.

وقالت: "هذا يعني أنه تم إرسال 20 مليار يورو أخرى من ألمانيا إلى أوكرانيا عبر الاتحاد الأوروبي".

وأعربت السياسية اليسارية عن اعتقادها، أنه في الوقت نفسه، سيكون إجمالي المساعدات 44 مليار يورو، وإذا أضفنا 14 مليار يورو لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين، فسيرتفع المبلغ إلى 60 مليارا.

وأكدت سارة فاغنكنخت، أن هذا يحدث في بلد تدور فيه مناقشات حول ما إذا كان من الممكن تخصيص مليارين لمساعدة الأطفال الفقراء.

المصدر: نوفوستي