انفجار قوي في أدنبرة باسكتلندا (فيديو)

ذكرت قناة سكاي نيوز، اليوم السبت، أن انفجارا قويا سمع دويه على بعد عدة كيلومترات وقع في مبنى سكني في أدنبره باسكتلندا، وتم إنقاذ شخصين.

وقالت القناة: "تم إنقاذ شخصين بعد انفجار ضخم في منزل في أدنبره".

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ووقع الحادث عند حوالي الساعة 22.30 بالتوقيت المحلي (1:30 السبت بتوقيت موسكو) ليلا، وتشير الصور على مواقع التواصل إلى دمار المنزل بالكامل.

وذكرت سكاي نيوز أن الانفجار كان قويا للغاية لدرجة أنه أمكن سماعه وأفاد الجيران بأن منازلهم اهتزت.

ولم يتم تحديد سبب الانفجار، لكن متحدثا باسم خدمات الطوارئ قال إنه وردت "تقارير عن انفجار غاز"، حسبما ذكرت القناة التلفزيونية.

Gas explosion, Baberton Edinburgh last night pic.twitter.com/mWEQtiLG8G — Scott C Forbes (@AuldM) December 2, 2023

The house in baberton with gas explosion is extremely sad….. but 2 people inside are SAFE! pic.twitter.com/MKWKo9zmAk — jamie brodie (@Jamiebrodie7) December 1, 2023

المصدر: RT