اعتقال المشتبه به في ارتكاب جريمة قتل غير متعمد بحق لاعب الهوكي آدم جونسون

ألقت الشرطة البريطانية الثلاثاء القبض على رجل للاشتباه به في ارتكاب جريمة قتل غير متعمد على خلفية وفاة لاعب هوكي الجليد آدم جونسون إثر تعرضه لإصابة خطيرة في مباراة لفريقه نوتنغهام.

وأصيب جونسون وهو لاعب أمريكي خلال مباراة فريقه ضد شيفيلد ستيلرز ضمن منافسات دوري هوكي الجليد الممتاز في بريطانيا في 28 أكتوبر الماضي، بجروح خطيرة بعدما التحم بشكل خاطئ مع لاعب الفريق المنافس مات بيتغريف، الذي قام بضرب اللاعب الأمريكي على رقبته، ما جعل الدماء تنفر منه، ليسارع الحكم إلى إخراجه قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى.

Matt Petgrave killed Adam Johnson.

That move is not natural, and everyone who says it was an accident is mentally damaged.

The standing ovation for this murderer is another proof this society is doomed. pic.twitter.com/GYT3plkZXZ — Danny Soto (@dannysotovw) November 14, 2023

وقالت شرطة مقاطعة يوركشاير في شمال شرق إنجلترا إن الرجل المعتقل تم احتجازه، وسيظل رهن الاحتجاز حتى يتم توضيح كافة ملابسات الحادث.

The terrible on-ice Adam Johnson tragedy. pic.twitter.com/pRkcyqhEKQ — John Landers (@Landers020764) November 13, 2023

ولم يتم الكشف عن اسم الرجل المحتجز ولكن يعتقد أنه اللاعب بيتغريف الذي تسبب في إصابة جونسون.

وقال رئيس المباحث بيكس هورسفال إن الشرطة البريطانية أجرت "تحقيقات موسعة" في أعقاب المأساة.

وأضاف: "لقد بدأنا تحقيقنا فورا بعد هذه المأساة، وقمنا بإجراء تحقيقات مكثفة منذ ذلك الحين لتجميع الأحداث التي أدت إلى فقدان آدم في هذه الظروف غير المسبوقة".

وأكمل: "لقد تحدثنا إلى خبراء متخصصين للغاية في مجال عملهم للمساعدة في استفساراتنا ومواصلة العمل بشكل وثيق مع قسم الصحة والسلامة في مجلس مدينة شيفيلد، والذي يدعم تحقيقنا المستمر".

المصدر: sportbox