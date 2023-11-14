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اعتقال المشتبه به في ارتكاب جريمة قتل غير متعمد بحق لاعب الهوكي آدم جونسون

الرياضة

اعتقال المشتبه به في ارتكاب جريمة قتل غير متعمد بحق لاعب الهوكي آدم جونسون
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ألقت الشرطة البريطانية الثلاثاء القبض على رجل للاشتباه به في ارتكاب جريمة قتل غير متعمد على خلفية وفاة لاعب هوكي الجليد آدم جونسون إثر تعرضه لإصابة خطيرة في مباراة لفريقه نوتنغهام.

وأصيب جونسون وهو لاعب أمريكي خلال مباراة فريقه ضد شيفيلد ستيلرز ضمن منافسات دوري هوكي الجليد الممتاز في بريطانيا في 28 أكتوبر الماضي، بجروح خطيرة بعدما التحم بشكل خاطئ مع لاعب الفريق المنافس مات بيتغريف، الذي قام بضرب اللاعب الأمريكي على رقبته، ما جعل الدماء تنفر منه، ليسارع الحكم إلى إخراجه قبل أن يلفظ  أنفاسه الأخيرة في المستشفى.

وقالت شرطة مقاطعة يوركشاير في شمال شرق إنجلترا إن الرجل المعتقل تم احتجازه، وسيظل رهن الاحتجاز حتى يتم توضيح كافة ملابسات الحادث.

ولم يتم الكشف عن اسم الرجل المحتجز ولكن يعتقد أنه اللاعب بيتغريف الذي تسبب في إصابة جونسون.

وقال رئيس المباحث بيكس هورسفال إن الشرطة البريطانية أجرت "تحقيقات موسعة" في أعقاب المأساة.

وأضاف: "لقد بدأنا تحقيقنا فورا بعد هذه المأساة، وقمنا بإجراء تحقيقات مكثفة منذ ذلك الحين لتجميع الأحداث التي أدت إلى فقدان آدم في هذه الظروف غير المسبوقة".

وأكمل: "لقد تحدثنا إلى خبراء متخصصين للغاية في مجال عملهم للمساعدة في استفساراتنا ومواصلة العمل بشكل وثيق مع قسم الصحة والسلامة في مجلس مدينة شيفيلد، والذي يدعم تحقيقنا المستمر".

المصدر: sportbox

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