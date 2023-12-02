دول "أوكوس" ستبدأ باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي

قالت دول شراكة أوكوس (أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة) إنها ستستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي لمعالجة كميات كبيرة من البيانات.

جاء ذلك في بيان صدر عن وزراء دفاع أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة.

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وقال البيان الذي تم نشره على موقع البنتاغون: "سيقوم شركاء برنامج أوكوس... بنشر خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة المشتركة عبر أنظمة متعددة، لمعالجة البيانات من العوامات الصوتية لكل دولة. هذه الإنجازات المشتركة ستسمح بتحليل كميات كبيرة من البيانات في الوقت المناسب، وتعزيز القدرات الحربية المضادة للغواصات".

ووفقا للبيان، تعمل الدول الشريكة في أوكوس على تطوير خوارزميات الذكاء الاصطناعي "لتحسين فعالية حماية القوات، وتوجيه الأسلحة بدقة عالية نحو الهدف، وتعزيز الاستطلاع والمراقبة".

وأشار البيان إلى أن "دول AUKUS تعتزم دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي المستقرة والمستقلة في البرامج الوطنية في عام 2024 لضمان التبني السريع لهذه التقنيات في البر والبحر".

وفي سبتمبر 2021، اتفقت أستراليا مع الولايات المتحدة وبريطانيا على شراكة AUKUS، والتي تتضمن، على وجه الخصوص، استخدام التكنولوجيا الأمريكية والبريطانية لإنشاء أسطول أسترالي من الغواصات النووية خلال عشرين عاما.

المصدر: نوفوستي