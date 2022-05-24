كيشيدا: اليابان لا تخطط للانضمام إلى AUKUS

قال رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، إن بلاده لا تنوي في الوقت الراهن الانضمام إلى تحالف AUKUS (أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة) بل ستطور الشراكات مع الدول الأعضاء فيه.

وأضاف في مؤتمر صحفي، عقب القمة الأمنية الرباعية بين اليابان والولايات المتحدة وأستراليا والهند: "يتمتع تحالف أوكوس بأهمية كبيرة في الاستقرار والسلام في المنطقة. بلادنا تدعم هذا التحالف، لكنها لا تفكر حاليا في الانضمام إليه. نعتبر أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة، شركاء مهمين في مجالي الأمن والدفاع. وسنعزز التعاون مع هذه الدول بمختلف أشكاله وسنواصل تعزيزه في المستقبل".

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في منتصف سبتمبر من العام الماضي، أبرمت أستراليا صفقة دفاع وأمن مع بريطانيا والولايات المتحدة بموجب شراكة AUKUS الجديدة، وأعلنت أنها تنسحب من صفقة غواصات بقيمة 56 مليار يورو مع شركة Naval Group الفرنسية. نصت الاتفاقية مع فرنسا على إنتاج 12 غواصة هجومية من طراز Barracuda. ووصف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قرار أستراليا بخرق الاتفاق بأنه "طعنة في الظهر".

المصدر: نوفوستي