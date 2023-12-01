"فايننشال تايمز": واشنطن تسعى لخفض عائدات روسيا من النفط والغاز إلى النصف بحلول عام 2030

صرح جيفري بيات، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون موارد الطاقة لصحيفة "فايننشال تايمز" بأن السلطات الأمريكية تعتزم خفض إيرادات روسيا من النفط والغاز بمقدار النصف بحلول عام 2030.

وقال بيات إن وكالة الطاقة الدولية لم تستبعد أن تنخفض صادرات النفط والغاز الروسية "بنسبة 40% إلى 50% على الأقل" بحلول عام 2030.

وأضاف: "سنبذل كل ما في وسعنا لتجسيد هذا حقيقة واقعة".

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في 5 ديسمبر 2022، دخل الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على إمدادات النفط المنقولة بحرا من روسيا الاتحادية حيز التنفيذ.

وفرضت دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا سقفا لسعر النفط الروسي المنقول بحرا عند مستوى 60 دولارا للبرميل.

اعتبارا من 5 فبراير 2023، بدأ تطبيق قيود مماثلة على توريد المنتجات البترولية من الاتحاد الروسي.

تغيير هذه القيود يتطلب موافقة جميع دول الاتحاد الأوروبي وأعضاء مجموعة السبع.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن أن نمو الاقتصاد الروسي هذا العام 2023 سيتراوح ما بين 2.8% و3%، بينما اقتصادات في أوروبا ستتجه إلى المنطقة الحمراء.

كذلك أشاد بأداء الاقتصاد الروسي في ظل الضغوطات الخارجية، وصرح بأن روسيا جاءت في العام الماضي 2022 ضمن أكبر 5 اقتصادات في العالم متفوقة على ألمانيا.

المصدر: RT