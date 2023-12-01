لافروف عن العملية السياسية بأوكرانيا: على الجانب الآخر يرقصون "البريك-دانس" وليس "التانغو"

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن العملية السياسية بأوكرانيا يمكن أن تبدأ حينما يكون هناك طرفان مثل رقصة "التانغو"، لكنهم على الجانب الآخر يرقصون "البريك-دانس".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب مشاركته في اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بسكوبيي في مقدونيا الشمالية، حيث شدد الوزير على أن موسكو لا زالت لا ترى إشارات من كييف أو من "أسيادها" في الغرب بشأن الاستعداد للتسوية السياسية.

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وتابع لافروف: "من أجل بدء العملية السياسية، تحتاج إلى طرفين، كما هو الحال في التانغو، لكنهم في الجانب الآخر، لا يرقصون (التانغو)، بل يرقصون (البريك-دانس)، حيث يتعين أن تكون راقصا منفردا".

وكان لافروف قد صرح في وقت سابق بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والمفوض السامي لشؤون السياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل "هربا" من الاجتماع، لأنهما "جبانان" ويخافان من أي محادثة صادقة مع الحقائق الواقعية الموجودة على الأرض، وتابع أن الغرب لم يتعلم أي درس من خطته الفاشلة لتدمير منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ويستمر في القضاء على المنظمة.

المصدر: تاس