كيم يظهر مع ابنته في موقع عسكري ويدعو لتعزيز الوضع القتالي للقوات الجوية (صور)

ذكرت وسائل إعلام رسمية كورية شمالية اليوم الجمعة أن زعيم البلاد كيم جونغ أون دعا القوات الجوية لتعزيز وضعها القتالي لتتمكن من "الاستجابة الفورية للتهديدات العسكرية من الأعداء".

تأتي تصريحات كيم في ظل تجدد التوترات في شبه الجزيرة الكورية في أعقاب إطلاق كوريا الشمالية قمرا صناعيا للاستطلاع، ما ردت عليه سيئول بتعليق جزء من اتفاقية خفض التوتر العسكري بين الكوريتين لعام 2018.

وقال كيم إن القوات الجوية عليها تعزيز استعدادها القتالي وقدراتها العملياتية الحربية، وذلك في حديثه خلال زيارة لقيادة القوات الجوية الخميس بمناسبة يوم الطيار الموافق 29 نوفمبر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية.

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وقالت الوكالة في مقال باللغة الإنجليزية "لقد عرض سياسات تشغيلية وتكتيكية من أجل وضع القوات الجوية في وضع قتالي منتظم وزيادة قدراتها على خوض حرب على أكمل وجه لمواجهة أي استفزاز عسكري وتهديد من العدو على الفور وبقوة".

وينظر إلى تصريحات كيم على أنها تهدف إلى تعزيز الاستعداد القتالي للقوات الجوية الكورية الشمالية، التي تعتبر ضعيفة نسبيا بين قواتها التقليدية، حسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وتمتلك القوات الجوية الكورية الشمالية إجمالي 1570 طائرة، بما في ذلك 810 طائرات مقاتلة، وفقا للتقرير الرسمي السنوي "الورقة البيضاء" لوزارة دفاع كوريا الجنوبية لعام 2022.

ونصت "الورقة البيضاء" على أن كوريا الشمالية تسعى إلى تعزيز قدراتها في مجال الدفاع الجوي من خلال تطوير ونشر صواريخ جديدة "أرض جو"، حيث إن إدخالها للطائرات المقاتلة الجديدة محدود.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن كيم زار يوم الخميس أيضا فوجا عسكريا من الفرقة الأولى للقوات الجوية مع ابنته، التي يعتقد أن اسمها "جو آيه"، وشاهد من نقطة مراقبة عمليات تحليق تجريبية.

المصدر: "يونهاب"