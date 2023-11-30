شولتس خلال محادثة مع زيلينسكي: مستقبل أوكرانيا مع الاتحاد الأوروبي

أجرى المستشار الألماني أولاف شولتس، محادثة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ناقشا خلالها "الوضع السياسي والعسكري" في أوكرانيا.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء الألماني ستيفن هيبيستريت: "أكد أولاف شولتس على التضامن المستمر لبرلين مع أوكرانيا، حيث ستواصل برلين دعمها في المجال العسكري، بالتنسيق الوثيق مع الشركاء الأوروبيين والدوليين".

وأضاف: "أوضح شولتس أن مستقبل أوكرانيا يكمن في الاتحاد الأوروبي. وفي هذا الصدد، تؤيد الحكومة الألمانية قبول توصيات المفوضية الأوروبية بشأن بدء المفاوضات مع أوكرانيا حول انضمامها، بما في ذلك تنفيذ الإصلاحات اللازمة ".

وأشار هيبيستريت إلى أن "المستشارالألماني والرئيس الأوكراني، اتفقا على مواصلة الحوار البناء، بما في ذلك مسألة الدعم العالمي للحل السلمي والبقاء على اتصال وثيق".

هذا وصرحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، بأن انخفاض الاهتمام بالنزاع في أوكرانيا قد يؤدي إلى عواقب سلبية، ودعت الدول الغربية إلى بذل كل ما في وسعها لدعم نظام كييف.

ودعا "حزب البديل من أجل ألمانيا" اليميني، في وقت سابق، إلى استقالة حكومة البلاد وإجراء انتخابات مبكرة، وسط نشر نتائج استطلاع أظهرت أن الحكومة غير قادرة على مواجهة أزمة البلاد.

كما أكد رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، في وقت سابق، أن بلاده لا تريد "الرقص على أنغام بروكسل"، مطالبا المواطنين خلال المشاورات الوطنية بعدم الاستسلام لضغوط الاتحاد الأوروبي لدعم أوكرانيا.

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المصدر: تاس