رئيسة المفوضية الأوروبية تكشف عن درجة استعداد أوكرانيا للانضمام للاتحاد

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن أوكرانيا استوفت تقريبا جميع المتطلبات التي وضعها الاتحاد الأوروبي لبدء المفاوضات حول الانضمام إليه.

جاء ذلك في حديث لفون دير لاين أجرته مجلة "بوليتيكو"، حيث قالت: "لقد استوفت أوكرانيا جميع المتطلبات اللازمة لجميع الخطوات السبع التي طلبنا اتخاذها تقريبا، حينما أصبحت دولة مرشحة". وكانت المفوضية قد أوصت في وقت سابق ببدء مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي، واشترطت اعتماد إطار التفاوض على تلبية عدة شروط من قبل كييف وكيشيناو، فيما أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أن التوقيت الفعلي لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي يعتمد على الإصلاحات ومبدأ منح العضوية "على أساس الجدارة".

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وكانت أورسولا فون دير لاين قد صرحت في وقت سابق بأن كييف استوفت أكثر من 90% من الشروط المطلوبة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ويمكن لها الوفاء بالمتطلبات المتبقية بسرعة وتحقيق هدف بدء عملية المفاوضات للانضمام إلى المنظمة في عام 2023.

ومن المقرر أن يناقش رؤساء الدول والحكومات القرار الرسمي ببدء عملية التفاوض في قمة الاتحاد الأوروبي التي ستعقد في بروكسل يومي 14 و15 ديسمبر، فيما يجب اتخاذ القرار بالإجماع من قبل جميع الأعضاء الحاليين في الاتحاد الأوروبي.

من الجدير بالذكر أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي كان قد وقع، في 28 فبراير 2022، على طلب انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، حيث وافق رؤساء دول وحكومات الاتحاد في القمة التي عقدت في بروكسل، 23 يونيو 2022 على منح صفة المرشح لأوكرانيا ومولدوفا لعضوية الاتحاد. وقد حددت المفوضية الأوروبية سبعة شروط، من بينها الإصلاح الأكثر شمولا، الإصلاح القضائي، إذ يتعين على الحكومة الأوكرانية إصلاح المحكمة الدستورية، وإكمال التغييرات في مجلس العدل الأعلى ولجنة المؤهلات العليا للقضاة، ومواصلة الحرب على الفساد.

المصدر: نوفوستي