صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأنه "سيكون من الصعب استعادة دونباس أكثر من شبه جزيرة القرم".

جاء ذلك في لقاء لزيلينسكي مع الطلاب في نيكولاييف، حيث قال: "سيكون الأمر أكثر صعوبة مع دونباس. أرى أن استعادة الأراضي يجب أن يصحبها استعادة السكان. فيما يتعلق بدونباس فهناك صعوبة نفسية لأنه كانت هناك أعمال قتالية طوال عشر سنوات، وهذا يعني أن كل عائلة في دونباس فقدت فردا لها خلال العمليات".

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ووفقا لزيلينسكي، فقد أخبره شركاؤه أنه من المستحيل استعادة شبه جزيرة القرم، ومن الصعب جدا استعادة دونباس. وكرر الرئيس الأوكراني مرة أخرى: "في رأيي، إذا كنا نتحدث عن الناس، فستتم إعادة الأراضي والسكان، أما إذا كان الناس لا يرغبون، سيكون الأمر صعبا للغاية".

وقد عادت شبه جزيرة القرم إلى روسيا في مارس 2014، بعد استفتاء جرى بعد الانقلاب في أوكرانيا، والذي صوت فيه 96.77% من الناخبين في شبه الجزيرة و95.6% في سيفاستوبول لصالح الانضمام إلى روسيا، فيما لا تزال أوكرانيا تعتبر شبه جزيرة القرم أرضا محتلة مؤقتا، وتدعم الدول الغربية كييف في هذا الشأن.

من جانبها ذكرت القيادة الروسية مرارا وتكرارا أن سكان شبه جزيرة القرم صوتوا لصالح إعادة التوحيد مع روسيا بشكل ديمقراطي، مع الامتثال الكامل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. ووفقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن قضية شبه جزيرة القرم "قد أغلقت تماما".

المصدر: نوفوستي