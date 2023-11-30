رئيس وزراء مقدونيا الشمالية: مشاركة روسيا في اجتماع سكوبيه انتصار لـ"الأمن والتعاون في أوروبا"

اعتبر رئيس وزراء مقدونيا الشمالية ديميتار كوفاسيفسكي أن حضور الوفد الروسي اجتماع وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في سكوبيي يمثل انتصارا دبلوماسيا للمنظمة، وليس لموسكو.

وقال كوفاسيفسكي قبل بدء الاجتماع اليوم الخميس: "ذلك (حضور الوفد الروسي) ليس انتصارا دبلوماسيا لروسيا على الإطلاق، بل هو انتصار دبلوماسي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ونظرا إلى أن عمل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا كان قد أصبح موضع تشكيك، فإن المنظمة ستواصل أنشطتها وستظل ضامنا لتطوير العمليات الديمقراطية والسلام في أوروبا".

وأضاف كوفاسيفسكي أنه لن يعقد لقاء مع لافروف على هامش اجتماع سكوبيه.

وكانت إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وأوكرانيا وبولندا رفضت المشاركة في اجتماع سكوبيه بسبب حضور الوفد الروسي برئاسة لافروف.

وفي وقت سابق، أفيد بأن طائرة لافروف وصلت إلى مقدونيا الشمالية عبر المجال الجوي اليوناني، بعد أن اشترطت بلغاريا عبر الطائرة مجالها الجوي بعدم وجود الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على متنها.

وانطلق الاجتماع الثلاثين لمجلس وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في عاصمة مقدونيا الشمالية سكوبيي اليوم الخميس بجلسة عامة يلقي خلالها رؤساء الوفود المشاركة كلماتهم.

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وذكرت زاخاروفا في وقت سابق أن كلمة لافروف في المجلس الوزاري ستتناول الأزمة الأمنية في أوروبا التي تسبب فيها إحجام الولايات المتحدة عن بناء "نظام طبيعي للعلاقات" بين الدول الأعضاء.

من جانبه، أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن عملا مكثفا وجدولا مزدحما بالاجتماعات الثنائية ينتظر لافروف في اجتماع سكوبيي.

ومن المتوقع أن يعقد لافروف مؤتمرا صحفيا كبيرا غدا الجمعة في ختام اجتماع وزراء خارجية "الأمن والتعاون في أوروبا".

المصدر: "نوفوستي"