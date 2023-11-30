بولندا ترفض حضور اجتماع وزراء خارجية "الأمن والتعاون في أوروبا" بسبب لافروف

أعلن وزير الخارجية البولندي شيمون شينكوفسكي فيل سينك، أنه رفض حضور اجتماع وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في سكوبيه بسبب مشاركة وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف فيه.

وقال الوزير البولندي للصحفيين اليوم الخميس "نحن ننتقد الدعوة التي تم توجيهها لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للمشاركة في هذا الاجتماع. لذلك، تقرر أن أرفض حضور هذا الاجتماع في سكوبيه".

وتستضيف سكوبيه يومي الخميس والجمعة الحاليين اجتماعا لوزراء خارجية الدول الأغضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

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وفي وقت سابق أعلنت دول البلطيق الثلاث (إستونيا ولاتفيا وليتوانيا) وأوكرانيا رفضها المشاركة في اجتماع سكوبيه بسبب حضور الوفد الروسي برئاسة لافروف، الذي وصل إلى عاصمة مقدونيا الشمالية مساء أمس الأربعاء.

وكان من المفترض أن تحلق طائرته إلى هناك عبر الأراضي البلغارية، لكن الجانب البلغاري رفض السماح للطائرة بالتحليق إذا كانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على متنها، فعبرت طائرة الوزير الروسي إلى مقدونيا الشمالية عبر المجال الجوي لليونان. ووصفت زاخاروفا قرار سلطات بلغاريا بـ"الغباء الخطير".

المصدر: "نوفوستي"