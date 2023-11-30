 
مباشر

بولندا ترفض حضور اجتماع وزراء خارجية "الأمن والتعاون في أوروبا" بسبب لافروف

أخبار العالم

بولندا ترفض حضور اجتماع وزراء خارجية
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wifr

أعلن وزير الخارجية البولندي شيمون شينكوفسكي فيل سينك، أنه رفض حضور اجتماع وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في سكوبيه بسبب مشاركة وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف فيه.

وقال الوزير البولندي للصحفيين اليوم الخميس "نحن ننتقد الدعوة التي تم توجيهها لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للمشاركة في هذا الاجتماع. لذلك، تقرر أن أرفض حضور هذا الاجتماع في سكوبيه".

وتستضيف سكوبيه يومي الخميس والجمعة الحاليين اجتماعا لوزراء خارجية الدول الأغضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

إقرأ المزيد
زاخاروفا: مذكرة منعي من التحليق فوق بلغاريا
زاخاروفا: مذكرة منعي من التحليق فوق بلغاريا "غباء خطير"

وفي وقت سابق أعلنت دول البلطيق الثلاث (إستونيا ولاتفيا وليتوانيا) وأوكرانيا رفضها المشاركة في اجتماع سكوبيه بسبب حضور الوفد الروسي برئاسة لافروف، الذي وصل إلى عاصمة مقدونيا الشمالية مساء أمس الأربعاء.

وكان من المفترض أن تحلق طائرته إلى هناك عبر الأراضي البلغارية، لكن الجانب البلغاري رفض السماح للطائرة بالتحليق إذا كانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على متنها، فعبرت طائرة الوزير الروسي إلى مقدونيا الشمالية عبر المجال الجوي لليونان. ووصفت زاخاروفا قرار سلطات بلغاريا بـ"الغباء الخطير".

المصدر: "نوفوستي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا