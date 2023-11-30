صحيفة أمريكية: مروحيات "مي – 28" ستعزز القدرة الدفاعية الإيرانية

أكد نائب وزير الدفاع الإيراني مهدي فرحي، أن بلاده قررت اقتناء مقاتلات "سو-35" الروسية للجيل الـ4 ++ وطائرات "ياك -130" للتدريب والقتال، ومروحيات "مي – 28" ( صياد الليل).

وقالت صحيفة Military Watch Magazine الأمريكية، إن هذا الخبر ورد على خلفية زيادة واسعة النطاق للوجود العسكري الأمريكي، في هذه الفترة والتي شهدت توترا في علاقات إيران مع الولايات المتحدة وإسرائيل بسبب التطورات الأخيرة في قطاع غزة.

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ويذكر أن قطاع الصناعات الدفاعية الإيرانية يضمن بنجاح احتياجات البلاد فيما يتعلق بإنتاج المسيّرات وطائرات النقل العسكري ومنظومات الدفاع الجوي. لكن إيران تتأخر لحد الآن عن مواكبة نزعات عالمية في مجال الطائرات الحربية المأهولة. وعلى الرغم من أن "سو-35" لا تعد من أحدث وأقوى المقاتلات الروسية الحديثة، لكنها تتفوق وفقا لإمكاناتها على كل ما تمتلكه إيران في الوقت الراهن من الطائرات الحربية.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن إيران قد حجزت في موسكو نحو 20 مقاتلة من طراز "سو-35" وتخطط مستقبلا لأن تشتري 60 طائرة أخرى من هذا النوع لتجعلها أساسا لسلاحها الجوي.

فيما يتعلق بمروحية "مي-28" الروسية فإنها قادرة، حسب الصحيفة، على أن تغيّر إلى حد بعيد القدرة العسكرية الإيرانية لأنها تتفوق حسب إمكاناتها على مروحيات AH-1 الأمريكية التي تعود إلى زمن الحرب الفيتنامية، وتتوفر لدى الجيش العراقي.

وأعادت الصحيفة إلى الأذهان أن "مي – 28" تستطيع أن تحمل حتى 16 صاروخا مضادا للدبابات، ولا تستبعد أن إيران يمكن أن تستخدمها لدعم القوات الموالية لها خارج البلاد.

ومن غير الواضح هل ستستخدم مروحيات "مي – 28" في سلاح الجو الإيراني أو في الحرس الثوري، خلافا لمقاتلات "سو-35" التي ستستخدم بالتأكيد في سلاح الجو الإيراني.

المصدر: روسيسكايا غازيتا