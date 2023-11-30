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وفاة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر عن مئة عام

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وفاة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر عن مئة عام
Globallookpress
وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسينجر
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توفي وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر عن مئة عام، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية.

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وقالت المؤسسة الاستشارية التابعة للدبلوماسي الراحل في بيان إن كيسنجر الذي كان وزيراً للخارجية في عهدي الرئيسين ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد وأدى دوراً دبلوماسياً محورياً خلال الحرب الباردة "توفي اليوم في منزله بولاية كونيتيكت".

وكيسنجر الذي كان لاعبا رئيسيا في الدبلوماسية العالمية خلال الحرب الباردة والحائز على نوبل للسلام، أطلق التقارب مع موسكو وبكين في سبعينات القرن الماضي، معتمدا على رؤية براغماتية للعالم تعد نوعا من "السياسة الواقعية" على الطريقة الأمريكية.

واعتبر الكثيرون الرجل "صاحب رؤية"، بينما رأى آخرون أنه "مجرم حرب"، حيث ارتبطت صورته بصفحات مظلمة في تاريخ الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات

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