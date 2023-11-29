بوتين: الغرب اعتقد خطأ أن روسيا لن تتخلص من الاعتماد على تكنولوجياته

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن الغرب كان مخطئا في اعتقاده، أن روسيا لن تتحرر من الاعتماد على تكنولوجياته، مشددا على أن هذا يحدث وبسرعة كبيرة.

وقال بوتين في مؤتمر العلماء الشباب: "يعتقد من يسمون بشركائنا، وعلى الأقل هكذا كنا نسميهم، أنهم ربطونا بمثل هذا الاعتماد التكنولوجي، وأننا لن نتخلص منه أبدا. لكن بفضل جهود أشخاص أمثالكم وأمثال زملائكم، اتضح أن هذا ممكن. وليس ممكنا فحسب بل يحدث بسرعة كبيرة".

وأشار بوتين إلى أنه "ظهرت سوق لمنتجات المصنعين الروس لهذه الأدوات، الأمر الذي شكل حافزا اقتصاديا للإنتاج".

وقال: "عندما كان بإمكانكم شراء كل شيء في الخارج، لم يكن هناك سوق محلي. ولكن هناك شيء واحد مهم هنا، إنه أمر بسيط للغاية وبدائي، ولكنه بشكل عام يعمل حتى الآن – ألا وهو المنافسة. من الضروري أن تكون هناك منافسة بين المنتجات المتقابلة على السوق المحلية".

وأضاف بوتين أن "هناك بعض الأشياء الفريدة"، "التي قد يتم إنتاجها بنسخ منفردة، ولكن، مع ذلك، عندما نتحدث عن نوع ما من الإنتاج الضخم، يجب أن تكون هناك منافسة لضمان الجودة".

وتستضيف مدينة سوتشي الروسية، فعاليات الدورة الثالثة لـ "مؤتمر العلماء الشباب"، التي تجمع نخبة من علماء روسيا وعدة دول.

أقيم هذا الحدث لأول مرة في ديسمبر 2021 وأصبح منذ ذلك الحين حدثا سنويا، وبموجب مرسوم الرئيس الروسي الصادر في 25 أبريل 2022، أصبح المؤتمر الحدث الرئيسي الذي يعنى بشؤون العلوم والتكنولوجيا للقرن الحالي في روسيا.

المصدر: RT