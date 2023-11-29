سوتشي تستضيف فعاليات الدورة الثالثة لـ"مؤتمر العلماء الشباب"

بدأت في مدينة سوتشي الروسية، فعاليات الدورة الثالثة لـ"مؤتمر العلماء الشباب"، التي تجمع نخبة من علماء روسيا وعدة دول.

أقيم هذا الحدث لأول مرة في ديسمبر 2021 وأصبح منذ ذلك الحين حدثا سنويا، وبموجب مرسوم الرئيس الروسي الصادر في 25 أبريل 2022، أصبح المؤتمر الحدث الرئيسي للقرن الحالي في روسيا الذي يعنى بشؤون العلوم والتكنولوجيا.

وتعقد فعاليات الدورة الثالثة للمؤتمر هذا العام في الفترة ما بين 28 و30 نوفمبر الجاري، في مركز "سيريوس" للعلوم والفنون في سوتشي، وتنظمها وزارة العلوم والتعليم العالي في الاتحاد الروسي، ومؤسسة " Roscongress"، ومجلس التنسيق لشؤون الشباب في المجالات العلمية والتعليمية التابع لمجلس الرئاسة الروسية للعلوم والتعليم.

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تجمع فعاليات المؤتمر هذا العام أكثر من 5000 مختص من كبار الباحثين والعلماء الشباب وممثلي الوكالات الحكومية ومنظمات الأعمال والمنظمات العلمية والتعليمية، ويتواجد فيه خبراء دوليون من أكثر من 25 دولة، منها: بيلاروس، الصين، إيران، كوبا، جنوب إفريقيا، كازاخستان وغيرها.

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ويتضمن برنامج أعمال المؤتمر أكثر من 100 حدث تتركز حول مواضيع رئيسة هي: "التحديات الكبرى - فرص التنمية"، "الإمكانيات التكنولوجية والعالمية في روسيا خلال العقد الجاري"، و"مساحة البلد - مساحة الفرص"، و"فضاء التعاون العلمي والتقني الدولي"، و"أدوات التنمية". وستضم فعاليات المؤتمر أيضا محاضرات للعلماء البارزين ورواد الأعمال، سيتحدث الخبراء فيه عن الإنجازات العلمية الحديثة في مختلف مجالات العلوم والأعمال.

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وفي الفترة ما بين 28 و30 نوفمبر ستتوفر خلال فعاليات المؤتمر العديد من مساحات العرض المخصصة لمواضيع التطوير التقني والتكنولوجي لكيانات الاتحاد الروسي، وسيوفر المؤتمر للمشاركين فيه أيضا عدة فعاليات ثقافية وترفيهية ورياضية.

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وعام 2023، وبتوجيه من الرئيس الروسي أقيمت ثلاث فعاليات تابعة للمؤتمر في خاباروفسك وبيرم وآستراخان، وللمرة الثانية ستقام فعاليات للمؤتمر عبر اتصالات الفيديو من إقليم كامتشاتكا، ستتحدث عن مواضيع البراكين والزلازل، وكذلك من منطقة يامالو-نينيتس، وستتحدث عن موضوع تدهور التربة الصقيعية.

وفي الفترة ما بين 17 و20 ديسمبر المقبل، ستعقد أيضا فعاليات تابعة للمؤتمر عبر تقنية اتصالات الفيديو من منطقة أرخانغلسك الروسية، ستتحدث عن موضوعات تطوير السفن للأبحاث العلمية واستخدامات السفن في قطاعات الاقتصاد الحقيقية.

المصدر: RT