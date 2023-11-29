الصين وميانمار تستعدان لإطلاق مناورات بحرية مشتركة (صور)

رست أمس الثلاثاء 3 سفن حربية تابعة للبحرية الصينية في ميناء مدينة يانغون، لإطلاق مناورات بحرية مشتركة مع سلاح البحيرة في ميانمار.

وذكرت صحيفة "ميانما ألين" اليوم الأربعاء، أن عددا من المسؤولين الصينيين التقوا مسؤولين في ميانمار أمس لبحث المناورات البحرية المشتركة، رغم أزمة الروهينغا.

ووفقا للصحيفة تحمل السفن الصينية المدمرة "زيبو" والفرقاطة "جينغ تشو" وسفينة الإمداد "تشيان داو هو" نحو 700 بحار، وقد وصلت إلى ميناء ميانمار يوم الاثنين، فيما لم يقدم التقرير المزيد من التفاصيل حول التدريبات.

وتجدر الإشارة إلى أن الصين تعتبر أكبر شريك تجاري لميانمار وتحتفظ بعلاقات جيدة مع الطبقة الحاكمة.

وتتمتع المجموعات المشاركة في التحالف بعلاقات جيدة هي الأخرى مع الصين وتعهدت بحماية الاستثمارات الأجنبية مثل المشاريع المدعومة من الصين في الأراضي التي تسيطر عليها.

AP

AP

المصدر: أ ف ب