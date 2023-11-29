بلينكن: لم ألحظ إشارات تعب لدى حلفائنا في الناتو بشأن دعم أوكرانيا

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن أمله في أن يوافق الكونغرس على تمويل جديد لأوكرانيا قريبا، مشيرا إلى أنه لم يتلق إي إشارات بالتعب من حلفاء الناتو بشأن دعمها

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للوزير في بروكسل، حيث تابع: "نأمل أن يوافق الكونغرس على طلب الميزانية التكميلية للرئيس الأمريكي جو بايدن خلال الأسابيع المقبلة.

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ووفقا له، فإن واشنطن تساعد في بناء القدرات العسكرية الأوكرانية التي ستساعدها على "ردع الهجمات في المستقبل البعيد"، علاوة على تقديم الولايات المتحدة كذلك للدعم الذي يهدف إلى دفاع كييف عن نفسها في الوقت الراهن.

وأشار وزير الخارجية الأمريكية إلى انه لم يتلق أي إشارات بالتعب من حلفاء "الناتو" فيما يتعلق بدعم أوكرانيا، حيث أن الحلفاء، وفقا له، يريدون أن تكون أوكرانيا دولة مستقلة عسكريا واقتصاديا وديمقراطيا.

وكان رئيس مجلس النواب مايك جونسون قد قال في وقت سابق إن الكونغرس الأمريكي سيكون قادرا على الموافقة على تمويل إسرائيل وأوكرانيا قبل العطلة. في الوقت نفسه، أشار عضو الكونغرس مايكل تورنر إلى أن تمرير حزمة المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل سيكون "صعبا للغاية" قبل نهاية العام، حيث تظل العقبة الرئيسية هي سياسة السلطات الأمريكية فيما يتعلق بالأمن على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول "الناتو" بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، حيث أشار وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، فيما قالت الخارجية الروسية إن دول الحلف "تلعب بالنار" بتزويدها أوكرانيا بالأسلحة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية، وسيكون له تأثير سلبي، بينما أشار لافروف إلى أن الولايات المتحدة وحلف "الناتو" متورطان بشكل مباشر في الصراع بأوكرانيا، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضا بتدريب العسكريين الأوكرانيين في بريطانيا وألمانيا ودول أخرى.

المصدر: نوفوستي