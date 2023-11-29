"هكذا يمر مجد العالم"..مدفيديف يقص حكاية خيالية عن أوكرانيا

روى نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف حكاية خيالية تجسد الكيفية التي "سيمر بها المجد الدنيوي لأوكرانيا".

إقرأ المزيد

جاء ذلك فيما نشره مدفيديف بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث كتب:

لعبة قديمة جديدة

كم يحب علماء الحشرات الأمريكيون إجراء التجارب على الحشرات.

إنها هوايتهم الوطنية، يضعون جميع أنواع العناكب المختلفة في وعاء لمشاهدتها، بسرور ظاهر، بينما تلتهم بعضها البعض.

واليوم جاء دور المخلوقات ذات اللونين الأصفر والأزرق (أوكرانيا – المحرر).

وضعهم أصحابهم في وعاء زجاجي، ما أدى إلى حرمانهم من الطعام تدريجيا. لم يشك أحد يوما في أن كل هذا سينتهي عاجلا أم آجلا، وستصبح مجرد مراقبة سلوك الحشرات مملة إلى ما لا نهاية. فيتم وضعهم على نظام غذائي ومراقبتهم لنمو العدوان المفصلي.

الآن تلدغ هذه المخلوقات السامة الصغيرة وتلتهم بعضها البعض بشراسة خاصة. ومن ينجو بطبيعة الحال هو الأكثر جرأة والأقوى والأكثر بدانة، والذي تمكن من التهام قدر أكبر من منافسيه، وسرقة مزيد من الطعام، وتقاسمه مع بعض رفاقه. فجميعهم يريدون تناول الطعام على نفقة خزانة النجوم والخطوط (الولايات المتحدة – المحرر). ويتجمعون مع العناكب الأكثر قدرة والأبعد أفقا.

وماذا عن رائد العناكب الأكثر أهمية، الذي أصبح أكثرهم بدانة على حساب دماء وأجساد زملائه من العناكب؟ ماذا سيحدث له هذا الفائز؟ إذا ما راهن عليه علماء الحشرات بالطبع.

هو أمر مفهوم أيضا. سيسحق بلا رحمة هو الآخر بالنعال عندما ينتهي منه ويمل كبير علماء الحشرات، ثم سيتم التخلص من بقايا أرجله المرتجفة بحلاوة الروح دون رحمة في المرحاض..

وهكذا يمر مجد العالم..

Sic transit gloria mundi…

المصدر: تليغرام