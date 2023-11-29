حدة المواجهة ترتفع.. سائقون أوكرانيون يغلقون الطرق في مدن بولندية (فيديو)

نظم بعض السائقين الأوكرانيين عمليات إغلاق عفوية للطرق في مدن بيريميشلي وميديكا البولندية الحدودية مع أوكرانيا، ما تسبب في اختناقات مرورية هائلة.

تم الإبلاغ عن ذلك نقلا عن RMF24، حيث تلقى الخط الساخن لمحطة الإذاعة البولندية رسائل من المستمعين طوال يوم أمس حول تصرفات السائقين الأوكرانيين.

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وقال بعض المتصلين إن السائقين الأوكرانيين قاموا بالاحتجاج وأغلقوا معبرين، وقال آخر إنهم "يستخدمون ممرات المشاة، وعليكم تجنب هذا الجزء من الطريق".

وقد وقعت هذه الأحداث عند ميدان ليخ كاتشينسكي في مدينة بيريميشلي، في الضواحي الشرقية للمدينة، حيث يوجد الطريق الدولي رقم 28 المؤدي إلى معبر ميديكا الحدودي.

ويوضح مقطع الفيديو من قريتي بيريميشلي وميديكا كيف يدخل السائقون الأوكرانيون معابر المشاة ويمنعون حركة المرور.

وتعليقا على مقطع الفيديو تساءل أحد المستخدمين: "متى يبدأ القتال بين (الشعبين الشقيقين)؟"

وكانت شركات النقل البولندية قد أغلقت نقاط التفتيش على الطرق الحدودية مع أوكرانيا، وقطعت بذلك إمدادات الشحنات العسكرية وغيرها من السلع التي تشتد الحاجة إليها في أوكرانيا. في المقابل يطالب المتظاهرون الأوكرانيون باستعادة نظام التصاريح الملغي للناقلات التجارية الأوكرانية، مع استثناء المساعدات الإنسانية والإمدادات للقوات المسلحة الأوكرانية.

المصدر: RT