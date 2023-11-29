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الأمن الروسي يعتقل عميلا أوكرانيا خطط لتفجير مركز للتجنيد في مدينة فورونيج (فيديو)

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الأمن الروسي يعتقل عميلا أوكرانيا خطط لتفجير مركز للتجنيد في مدينة فورونيج (فيديو)
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اعتقل الأمن الفدرالي الروسي عميلا أوكرانيا خطط لتفجير مركز للتجنيد في مدينة فورونيج جنوب غربي روسيا، بتوجيه من استخبارات كييف.

وجاء في بيان الأمن الفدرالي الروسي: "تم اعتقال مواطن روسي من مواليد 1986 تم تجنيده من قبل المنظمات الإرهابية الأوكرانية، وخطط لزرع عبوة ناسفة في مركز للتجنيد في المدينة والالتحاق بالقوات الأوكرانية لقتال الجيش الروسي".

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وخلال التفتيش تم العثور في منزله على مواد لتصنيع المتفجرات.

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