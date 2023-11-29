الأمن الروسي يعتقل عميلا أوكرانيا خطط لتفجير مركز للتجنيد في مدينة فورونيج (فيديو)

اعتقل الأمن الفدرالي الروسي عميلا أوكرانيا خطط لتفجير مركز للتجنيد في مدينة فورونيج جنوب غربي روسيا، بتوجيه من استخبارات كييف.

وجاء في بيان الأمن الفدرالي الروسي: "تم اعتقال مواطن روسي من مواليد 1986 تم تجنيده من قبل المنظمات الإرهابية الأوكرانية، وخطط لزرع عبوة ناسفة في مركز للتجنيد في المدينة والالتحاق بالقوات الأوكرانية لقتال الجيش الروسي".

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وخلال التفتيش تم العثور في منزله على مواد لتصنيع المتفجرات.