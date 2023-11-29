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الأمن الروسي يعتقل عميلا أوكرانيا شرقي روسيا

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الأمن الروسي يعتقل عميلا أوكرانيا شرقي روسيا
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اعتقل الأمن الفدرالي الروسي في مدينة كيميروفو شرقي البلاد عميلا جندته استخبارات كييف، حاول التوجه إلى أوكرانيا للقتال ضد الجيش الروسي.

وجاء في بيان الأمن الروسي: "تم اعتقال أحد سكان كيميريفو البالغ من العمر 36 عاما، قرر التوجه إلى أراضي أوكرانيا والانضمام إلى القوات الاوكرانية. وكشف التحقيق أنه أجرى اتصالا عبر برنامج مراسلة سري، مع منسق أوكراني مجهول وأبدى رغبته في السفر إلى أوكرانيا للقتال ضد القوات الروسية".

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ولفت البيان إلى أن الموقوف عبّأ استمارة طلب الالتحاق بالقوات الأوكرانية واقتنى لباسا مموها وأدوية وضمادات وأجهزة اتصال وتذاكر السفر إلى أوكرانيا، قبل القبض عليه بالجرم المشهود. 

المصدر: نوفوستي

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