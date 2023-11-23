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الأمن الروسي يعتقل عميلا أوكرانيّا خطط لاغتيال ضابط روسي (فيديو)

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الأمن الروسي يعتقل عميلا أوكرانيّا خطط لاغتيال ضابط روسي (فيديو)
Sputnik
عميل أوكراني محتجز
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أعلن الأمن الفدرالي الروسي اعتقال مواطن أوكراني خطط بتوجيه من استخبارات كييف لاغتيال ضابط روسي رفيع المستوى في مدينة فورونيج الروسية.

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وجاء في بيان صدر عن الأمن الفدرالي اليوم الخميس: "أحبط الأمن الفدرالي الروسي نشاط مواطن أوكراني من مواليد 1995 ضالع في التحضير بأمر من المخابرات الأوكرانية لعمل تخريب إرهابي استهدف ضابطا روسيا رفيع المستوى في مدينة فورونيج".

وأضاف البيان أنه تم تجنيد المتهم أثناء زيارته إلى مقاطعة خاركوف الأوكرانية في سبتمبر 2022، من قبل موظفي الدائرة الرئيسية للاستخبارات الأوكرانية، وأنه أنهى دورة تدريبية في مجال الاستطلاع والتخريب، ثم تم إرساله إلى روسيا.  

وكانت مهمته تنحصر في اكتشاف مكان إقامة ضابط روسي وقتله بعبوة ناسفة.

وتابعت: "تمت مصادرة عبوات ناسفة تزن أكثر من 1 كغم من مادة تي إن تي مع عناصر إتلاف وصاعقين كهربائيين وآلية لتفجير عبوة ناسفة عبر قناة لاسلكية وجواز سفر مزور لمواطن روسي كان من المفترض أن يساعده في مغادرة الأراضي الروسية بعد الجريمة".

واعترف المعتقل بأنه كان يتعاون مع الاستخبارات الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي

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