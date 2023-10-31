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الأمن الروسي يقبض على عميل أوكراني خطر (فيديو)

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الأمن الروسي يقبض على عميل أوكراني خطر (فيديو)
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ألقى الأمن الفدرالي الروسي القبض على عنصر في "القوات السيبرانية" الأوكرانية بمقاطعة كيميروف الروسية، ضالع في هجمات على البنية التحتية الحيوية في روسيا.

وجاء في بيان الأمن الفدرالي الروسي: "تبين من التحقيق أن المعتقل نفذ هجمات على البنية التحتية الحيوية الروسية وكان على اتصال مباشر بالاستخبارات الأوكرانية".

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وأحال الأمن الفدرالي الموقوف إلى القضاء بتهمة الخيانة العظمى، ما سيعني الحكم عليه بالسجن المؤبد إن ثبتت إدانته.

المصدر: RT

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