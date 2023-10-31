الأمن الروسي يقبض على عميل أوكراني خطر (فيديو)

ألقى الأمن الفدرالي الروسي القبض على عنصر في "القوات السيبرانية" الأوكرانية بمقاطعة كيميروف الروسية، ضالع في هجمات على البنية التحتية الحيوية في روسيا.

وجاء في بيان الأمن الفدرالي الروسي: "تبين من التحقيق أن المعتقل نفذ هجمات على البنية التحتية الحيوية الروسية وكان على اتصال مباشر بالاستخبارات الأوكرانية".

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وأحال الأمن الفدرالي الموقوف إلى القضاء بتهمة الخيانة العظمى، ما سيعني الحكم عليه بالسجن المؤبد إن ثبتت إدانته.

المصدر: RT