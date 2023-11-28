أكد وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، أن وزراء خارجية دول "الناتو" اعترفوا في اجتماع بروكسل بفشل الهجوم الأوكراني المضاد، الذي لم يحقق أي نتائج تذكر، عكس ما كانوا يتوقعون.

وقال بيتر سيارتو: "في اجتماعهم ببروكسل، اعترف وزراء خارجية دول الناتو بأن الهجوم المضاد الذي شنته القوات الأوكرانية كان فاشلا بشكل واضح، ولم يرق إلى مستوى توقعاتهم".

وأكد: "لقد تم إبطال الأهداف والآمال المرتبطة بالهجوم المضاد الأوكراني لأنه منذ بدايته لم تكن هناك تغييرات كبيرة في ساحة المعركة ولم يحدث أي اختراق.. لقد اعترفوا بذلك في الأخير، بهدوء، مع الحذر".

وقال أوليغ سوسكين مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، إن حكومة الرئيس فلاديمير زيلينسكي، تخفي خسائر قوات كييف البشرية الفادحة في الحرب التي تديرها ضد روسيا.

كما حذر قائد قوات الوقاية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية، إيغور كيريلوف، من أن تلجأ القوات الأوكرانية إلى استخدام أسلحة بيولوجية بسبب فشل "هجومها المضاد".

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المصدر: RT