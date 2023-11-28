"اتبع هذه القواعد فأنت لا تعلم ماذا يخبئ لك المستقبل!": تهديدات أمريكية لمجتمع الأعمال التركي

تتلقى دوائر الأعمال التركية تهديدات من الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالتجارة مع روسيا.

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أفادت بذلك صحيفة "أيدينليك" التركية اليوم الثلاثاء نقلا عن مصدر رفيع المستوى في مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية DEIK، حيث تابع المصدر أن الولايات المتحدة "تكتب رسالة ضخمة، وتحتها تقول (اتبع هذه القواعد). وهذا تهديد، حيث أنهم يكتبون أنه لن يحدث لك شيء اليوم، لكنك لا تعرف أبدا ما سيحدث في المستقبل". ويقول المصدر: "يقولون إنه إذا استخدمت أنظمتنا وبرامجنا ومنتجاتنا، وإذا كنت تتاجر معنا، فسنمسك بك".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق أن نائب الوزير بريان نيلسون سيزور تركيا لبحث نظام العقوبات ضد روسيا. ووفقا لـ "بلومبرغ"، فإن الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء تركيا على وجه الخصوص، إزاء رفض تركيا الانضمام إلى العقوبات الأمريكية ضد السفن وشركات الطيران الروسية، فيما يتم تهديد الشركات التركية بعقوبات ثانوية. وهذه هي الزيارة الثانية التي يقوم بها نيلسون إلى تركيا، وهو المشرف على "مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية" في وزارة الخزانة. وقد صرح مصدر دبلوماسي في أنقرة لوكالة "نوفوستي" بأن الجانب التركي لاحظ وجود مواد استفزازية في عدد من وسائل الإعلام حول قضية العقوبات ضد روسيا، وهو لا يقبل لهجة التهديد.

وكان وزير الخارجية التركي السابق مولود تشاووش أوغلو قد قال في مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن إن أنقرة لا تنضم إلى العقوبات الأحادية ضد روسيا، لكنها، في الوقت نفسه، لا تسمح بالتحايل عليها. وصرح إبراهيم قالن، رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية MIT، والذي كان يشغل سابقا منصب الممثل الرسمي للرئيس التركي، بأنه إذا فرضت تركيا عقوبات على روسيا، فإنها ستلعب في المقام الأول ضد أنقرة نفسها.

وقد صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق أن سياسة المواجهة مع روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى ينتهجها الغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.

المصدر: نوفوستي