واشنطن: مساعداتنا لأوكرانيا في مرحلتها الحرجة

صرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، بأن المساعدات الأمريكية لأوكرانيا وصلت إلى "مرحلتها الحرجة" في غياب مصادقة الكونغرس على تمويل مساعدات جديدة لكييف.

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي، يوم الاثنين: "رأيتم أنه في ما يتعلق بأوكرانيا، يتم تخصيص المساعدات بحجم أقل من الأموال، لأنه لا توجد لدينا هذه المرونة التي كانت في وقت سابق في ما يخص حجم المساعدات التي يمكننا أن نقدمها في إطار كل حزمة".

وأضاف: "لقد وصلت المرحلة الحرجة".

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وأعاد إلى الأذهان أن الإدارة الأمريكية تتوقع من الكونغرس المصادقة على تخصيص موارد إضافية من الميزانية، بما في ذلك لمساعدة أوكرانيا. وقال: "نحن بأمس الحاجة إلى التمويل الإضافي الذي طلبه الرئيس (جو بايدن)، وأود أن أذكر الكونغرس بأن قيمة الموارد الإضافية تمليها احتياجات شركائنا الأوكرانيين والإسرائيليين".

وأشار كيربي إلى تقلص الإمكانيات لمواصلة تقديم الدعم لشركاء واشنطن.

يذكر أن الرئيس جو بايدن طلب من الكونغرس الأمريكي تمويلا بحجم 106 مليارات دولار لمختلف البرامج في عام 2024 المالي، بما فيها المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل، لكن الكونغرس لم يوافق على طلب بايدن بعد. ولا يزال درس مشاريع قواني مختلفة بشأن الميزانية دون أن يتوصل إلى أي اتفاق.

المصدر: تاس