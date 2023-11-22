"بوليتيكو": البيت الأبيض يشعر بالقلق إزاء التأخير في تصويت الكونغرس على دعم كييف

أفادت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مصادر أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تشعر بالقلق إزاء تصرفات رئيس مجلس النواب مايك جونسون بسبب التأخير بطرح حزمة الدعم لأوكرانيا للمناقشة والتصويت

وقالت الصحيفة: "ديناميكيات الجمهوريين في مجلس النواب تثير قلق الجناح الغربي (البيت الأبيض). وقد أشار رئيس مجلس النواب مايك جونسون إلى أنه في مرحلة ما سيطرح أوكرانيا للتصويت، لكن البيت الأبيض لا يزال لا يفهم السياسة الجديدة للزعيم الجمهوري ونهجه في المفاوضات".

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وأشارت إلى أن الديمقراطيين منزعجون من تصرفات جونسون، حيث أن مسألة تمويل أوكرانيا وصلت بالفعل إلى "نقطة الأزمة".

ويأمل الديمقراطيون أنه بعد العطلة التشريعية الحالية وعيد الشكر، سيعود مجلس النواب لمناقشة طلب بايدن للحصول على مساعدة شاملة لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان وأهداف الأمن القومي الأخرى.

وبعد العودة إلى مبنى الكابيتول، لن يتبقى أمام الجمهوريين سوى حوالي ثلاثة أسابيع قبل عطلة عيد الميلاد، وليس هناك ثقة في أنه خلال هذا الوقت سيكون لدى الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس النواب وجونسون الوقت الكافي لطرح القضية للمناقشة وتمريرها.

وفي الوقت نفسه، اعترف أعضاء الكونغرس أنفسهم، في للصحيفة، بأنه لا يزال هناك دعم ساحق بين الطرفين بشأن مسألة تمويل أوكرانيا. وبالتالي، فإن حل هذه المسألة يعتمد بالتحديد على قرار رئيس المجلس، الذي يحدد متى وكيف سيتم طرح هذه المسألة للتصويت في المجلس.

وأكد البيت الأبيض سابقا، أن حزم المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا يجري تقليصها بسبب انتهاء التمويل المتفق عليه لدعم كييف.

المصدر: نوفوستي