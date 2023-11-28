ستولتنبرغ: مهمة الناتو هي منع تصعيد الصراع مع روسيا

أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، أن إحدى المهام الرئيسية لحلف الناتو هي منع تصعيد الصراع في أوكرانيا وتحويله إلى حرب واسعة النطاق مع روسيا.

وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي قبل اجتماع وزراء خارجية الحلف: "لدى حلف شمال الاطلسي مهمتان رئيسيتان، الأولى تقديم الدعم لأوكرانيا، ونحن نفعل ذلك منذ بداية الحرب، قدمت العديد من دول الناتو المساعدة لأوكرانيا حتى قبل بدء التصعيد. والثانية هي منع الصراع من التحول إلى حرب واسعة النطاق بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، لأن ذلك سيؤدي إلى المزيد من المعاناة والموت والدمار".

كما أشار ستولتنبرغ إلى أن "العضوية الكاملة لأوكرانيا في الناتو في خضم الأعمال العدائية أمر مستحيل."

وتابع: "ولكن بالطبع يمكننا أن نفكر في كيفية جعل أوكرانيا أقرب إلى حلف شمال الأطلسي استعدادا للقمة في واشنطن. والقرار الذي سيتم اتخاذه في القمة سيتضح لاحقا".

كما وعد بمواصلة دعم أوكرانيا بالأسلحة، على الرغم من فشل هجوم أوكرانيا المضاد.

المصدر: تاس