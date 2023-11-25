كتب فلاديمير كوجيمياكين، في "أرغومينتي إي فاكتي"، حول تذبذب تصريحات الأمين العام لحلف الناتو بخصوص خطر روسيا.

وجاء في المقال: قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، خلال زيارة إلى مقدونيا الشمالية، إن الناتو لا يرى أي تهديد عسكري لأعضاء الحلف من روسيا.

وفي مقابلة "أرغومينتي إي فاكتي" مع المعلق العسكري العقيد المتقاعد فيكتور ليتوفكين، قال:

نطق ستولتنبرغ بكلمات طقسية. اليوم يقول إنه لا يوجد تهديد، وغداً سوف يذكر بشكل عاجل أن كل دولة عضو في التحالف يجب أن تخصص 2% من ناتجها المحلي الإجمالي، من ميزانيتها العامة، لأن روسيا، كما يقولون، تشكل تهديداً وجودياً للكتلة.

حقيقة أن روسيا لا تشكل تهديدًا لدول الناتو أمر واضح، لأننا لن نهاجم أي جهة على الإطلاق. ولا تتضمن عقيدة روسيا العسكرية أي كلمات حول ردع حلف شمال الأطلسي أو مواجهة هذه الكتلة العسكرية. بينما يوجد في عقيدة الناتو صياغة حول "ردع" روسيا. لم يتغير شيء في هذا الموقف ولا يتغير. إن الناتو في حالة حرب فعلية مع روسيا عبر نظام كييف. يمكن النطق بأي كلمات.

لماذا هذه الكلمات "الطقسية" عن غياب التهديد قيلت الآن بالذات؟

لأن الدول الأوروبية تخلت عن احتياطاتها من الأسلحة لأوكرانيا، بناء على طلب الأمريكيين. يحتاج الأوروبيون إلى تجديد ترساناتهم. ولم يعودوا يريدون دفع 2% من الناتج المحلي الإجمالي للميزانية العامة للحلف، لأنهم يعلمون أن هذه الأموال ستنفق على شراء الأسلحة الأمريكية. ولذلك، فإن قيادة الناتو -أي في الواقع واشنطن- تقلل الضغط، فيقول لهم ستولتنبرغ: "خذوا وقتكم، في الوقت الحالي لا يوجد تهديد من روسيا: طالما أن الروس مشغولون بأوكرانيا، فلا شيء يهددكم". والآن، بات بإمكاننا أن ننتظر. "خذوا قروضًا من البنوك الأمريكية واشتروا الأسلحة الأمريكية، عندما يغدو لديكم مال". وغدا، سيقولون في الولايات المتحدة إن التهديد قد ظهر مرة أخرى وأن هناك حاجة لشراء مزيد من الأسلحة.

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