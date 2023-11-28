زاخاروفا: لا يجب أخذ تصريحات المسؤولين الأوكرانيين بشأن السلام على محمل الجد

صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن الساسة الأوكرانيين يعانون من حالة من العذاب، ولهذا السبب لا ينبغي أن تأخذ كل تصريحاتهم على محمل الجد.

وتأتي تصريحات زاخاروفا تعليقا على كلام نائبة وزير العدل الأوكراني إيرينا مودرا، بأن كييف لن توقع اتفاق سلام مع روسيا إذا لم تدفع موسكو تعويضات.

وقالت في تعليق المتحدثة باسم الخارجية لوكالة "إزفستيا" الروسية: "عليكم أن تفهموا الحالة التي هم فيها [المسؤولون الأوكرانيون]. هذه حالة من العذاب، وهي واضحة بالفعل للجميع. إنهم يرون جيدا كيف انتهى الدعم الغربي، الذي تحول إلى دفعهم نحو الهاوية. إنهم الآن في هذه الهاوية، لذا فإن الاستماع أو حتى التحليل الدقيق لكل تصريح تدلي به هذه الشخصية السياسية أو تلك في أوكرانيا غير ضروري وضار”.

وأشارت زاخاروفا إلى أن روسيا حذرت أوكرانيا مرارا وتكرارا من الهاوية التي يمكن أن يؤدي إليها الدعم الغربي، والسؤال الرئيسي الذي ينبغي بحسب المتحدثة باسم الخارجية الروسية، طرحه على الولايات المتحدة هو لماذا منعوا كييف من التفاوض مع موسكو.

وقالت: "لماذا تعاملت واشنطن بهذه القسوة مع أوكرانيا؟".

وفي وقت سابق، قالت نائبة رئيس وزارة العدل الأوكرانية، إيرينا مودرا، إن أوكرانيا لن توقع اتفاق سلام دون التزام روسيا بدفع التعويضات.

وأضاف: "إذا كانت روسيا تعتقد أنها ستوقع اتفاق تسوية دون تعويضات، فلن نوقع. أوكرانيا لن توافق على هذا أبدا. والعالم لن يوافق، لأن هناك من يجب أن يدفع هذه التعويضات. إذا لم تكن روسيا، فمن إذن؟".

المصدر: RT