زاخاروفا تعلق على تصريحات بوريل حول المساعدات الإنسانية لغزة

علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تصريحات المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل حول نقل المساعدات الإنسانية لغزة.

وأوردت زاخاروفا في منشور على "تلغرام" كلام بوريل، الذي أدلى به خلال مؤتمر صحفي، يوم الاثنين، إن "علينا (على الاتحاد الأوروبي) تخفيف معاناة السكان المدنيين ولذلك من المطلوب زيادة المساعدات الإنسانية... ولكن من غير المجدي توفير الأغذية لمن سيقتلونه غدا. وعلينا وقف القصف وتفادي فقدان أرواح جديدة".

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وتساءلت زاخاروفا: "هل يعني ذلك أن علاج ورعاية وحب الشخص الذي سيموت غدا غير مجدية أيضا، حسب رأي بوريل؟".

جدير بالذكر أن بوريل دعا إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، مشيرا إلى أن "الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يدفع ثمن أعمال حماس".

المصدر: RT