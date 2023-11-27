بوريل يدعو إلى "هدنة دائمة" في قطاع غزة

دعا مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى هدنة دائمة بين إسرائيل و"حماس"، والعمل على حل سياسي للنزاع.

وشدد بوريل لدى افتتاح اجتماع لمنتدى "الاتحاد من أجل المتوسط" في برشلونة على أنه "يجب تمديد" هذه الهدنة التي وصفها بأنها "خطوة أولى مهمة"، وتحويلها إلى هدنة "دائمة للسماح بالعمل على حل سياسي".

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واجتمعت اليوم الاثنين وفود دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمدينة برشلونة الإسبانية وترأسها جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، ووزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي.

وكان بوريل قد شكر قطر ومصر والولايات المتحدة على الوساطة في المفاوضات بين إسرائيل و"حماس" حول تبادل المحتجزين،معربا عن نيته مواصلة التعاون مع الشركاء من أجل إطلاق سراح كافة الرهائن.

المصدر: أ ف ب، RT