بلغاريا تقرر فتح مجالها الجوي أمام تحليق طائرة لافروف

أكدت السفارة الروسية في صوفيا أن سلطات بلغاريا سمحت بمرور طائرة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عبر أجوائها ليستطيع حضور اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وقال المتحدث باسم هيئة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، إن فتح دول الاتحاد لأجوائها أمام طائرة لافروف لن يكون انتهاكا لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.

ومن المقرر أن يشارك سيرغي لافروف في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الذي سيعقد في عاصمة مقدونيا الشمالية سكوبيه يومي 30 نوفمبر و1 ديسمبر.

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تجدر الإشارة إلى أن معظم الدول الأوروبية أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي بدأت في فبراير 2022.

وسبق لمقدونيا الشمالية أن أعلنت أنها ستفتح أجواءها أمام طائرة لافروف ليتمكن من حضور الاجتماع.

وفي العام الماضي منعت بولندا وزير الخارجية الروسي من المشاركة في اجتماع وزاري مماثل لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

المصدر: نوفوستي