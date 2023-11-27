لافروف: زيارة مبعوثي واشنطن وبروكسل لآسيا الوسطى بشأن "العقوبات ضد روسيا" زيارة وقحة

وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف زيارات مبعوثي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لآسيا الوسطى بغية المطالبة بتأييد وتنفيذ العقوبات المفروضة على روسيا، بأنها وقاحة.

وقال الوزير متحدثا في منتدى "قراءات في بريماكوف": "الآن، يجول مبعوثو العقوبات المعينون رسميا من أمريكا والاتحاد الأوروبي وإنجلترا في أرجاء آسيا الوسطى. يذهبون ويقولون علنا: أنتم في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ورابطة الدول المستقلة، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ولكن يجب عليكم الامتثال لعقوباتنا (ضد روسيا الاتحادية).. هذا في رأيي مجرد وقاحة من قبلهم".

وأشار لافروف إلى أن هذه الدول الغربية "كان بإمكانها التصرف بمكر أكبر، وبقدر أكبر من الاحترام"، وأوضح: "إنهم يهينون البلدان المعنية".

وفي رده على سؤال مماثل، أشار لافروف إلى أن روسيا لن يمكنها أن تلحق بالولايات المتحدة من حيث عدد "عملاء القوة الناعمة"، وقال: "لن نسعى خلفهم".

وخلص الوزير إلى القول: "لسنا بحاجة إلى مثل هذه القوة الناعمة. لقد توقفنا منذ فترة طويلة عن الحديث في وثائقنا العقائدية، ونعمل على خلق صورة إيجابية عن روسيا في الخارج. ولكن نحن نكتب بموضوعية. نحن نعرف عيوبنا، وليس لدينا ما نخفيه".

ويعقد المنتدى الدولي التاسع للخبراء العلميين "قراءات في بريماكوف" يومي 27 و28 نوفمبر في موسكو، تحت عنوان "آفاق ما بعد العولمة".

المصدر: RT + تاس