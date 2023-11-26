منتدى "قراءات في بريماكوف" في موسكو يناقش أزمة الشرق الأوسط ومستقبل قطاع غزة

يفتتح يوم الاثنين في موسكو المنتدى العلمي والخبراء الدولي "قراءات في بريماكوف" الذي سيحضره أكثر من 50 ضيفا أجنبيا من 26 دولة. وموضوعه هذا العام هو "آفاق ما بعد العولمة".

وسيكون الضيف الخاص لهذا الحدث هو وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ومن المتوقع أن يتحدث مع المشاركين يوم الاثنين ويجيب على أسئلتهم.

وفي العام الماضي، ناقش الوزير بالتفصيل موضوع توسع مجموعة "بريكس" والنزاع في أوكرانيا وبناء نظام جديد للعلاقات في العالم لا يعتمد على إملاءات الدول الغربية.

وقال فيودور فويتولوفسكي، مدير المعهد الوطني لبحوث الاقتصاد العالمي الذي يحمل اسم يفغيني بريماكوف، إن تركيز الوزير والمشاركين في المنتدى هذا العام سيكون على العوامل التي تشكل عالم ما بعد العولمة.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط، وعواقب جائحة "كوفيد-19"، والتوترات المتزايدة في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، ومخاطر الطاقة، فضلا عن التحديات الأمنية مثل أزمات المناخ والهجرة.

وأشار منظمو المنتدى العلمي، إلى أن الضيف الخاص الثاني للحدث الذي سيقام في الفترة من 27 إلى 28 نوفمبر في موسكو بمركز التجارة العالمي، لأول مرة سيكون المدير العام لشركة "روساتوم" أليكسي ليخاتشوف.

التطورات في غزة

سيتم تخصيص عدة جلسات في اليوم الأول للمنتدى لموضوعات ملحة في السياسة الدولية الحديثة، وستكون إحدى المناقشات الرئيسية حول التفاقم الجديد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي والتهديدات التي تواجه المنطقة بأكملها، وسيولي المشاركون اهتماما خاصا للإجراءات اللازمة للبدء سريعا في عملية حل المشكلة الفلسطينية.

وقد دعت روسيا باستمرار إلى حلها على أساس معترف به دوليا، أساس تمت الموافقة عليه في إطار الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية، ويتضمن إقامة دولة فلسطينية في حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي الاجتماع الأخير مع رؤساء وزارات خارجية بعض دول جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، دعا لافروف إلى البدء فورا في الاستعداد لاستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطين.

ولفت مدير الجلسة المدير العلمي لمعهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية فيتالي ناومكين، في مؤتمر صحفي عشية المنتدى، إلى أن مستقبل قطاع غزة تتم مناقشته بنشاط في العالم.

ووفقا له، يتم النظر في خمسة سيناريوهات: "إعادة احتلال غزة، ووضع غزة تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية، ونقل غزة إلى السيطرة المصرية، ونقل غزة إلى سيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية، ونقل غزة إلى الإدارة الدولية بمشاركة من الدول العربية"، هذه السيناريوهات، وربما بعضها الآخر، ستتم مناقشتها من قبل الخبراء الروس والأجانب في المنتدى.

ويقام أكبر منتدى دولي "قراءات في بريماكوف" للمرة التاسعة، برعاية المعهد الوطني للبحوث في الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية الذي يحمل اسم يفغيني بريماكوف.

المصدر: RT