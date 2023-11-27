المفاوضات عالقة.. ومحاولات إسرائيلية لتغيير قائمة الأسرى الذين تستعد حماس للإفراج عنهم اليوم

أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن مفاوضات إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى ضمن صفقة تبادل الأسرى لا تزال مستمرة حتى اللحظة ولم يتم التوصل إلى اتفاق.

جاء في منشور المكتب عبر منصة "إكس" : " لا تزال المفاوضات المتعلقة بقائمة أسماء الرهائن الإسرائيليين الذين تستعد حركة حماس للإفراج عنهم اليوم قائمة حتى اللحظة، ولم يتم التوصل على اتفاق بهذا الشأن، ونحاول وضع الخطوط العريضة بهذا الصدد".

وأضاف البيان: "ندرك جيدا مقدار التوتر السائد بين العائلات وسننشر معلومات إضافية عندما يكون ذلك ممكنا، ونطالب بالامتناع عن نشر الشائعات والمعلومات غير الموثوقة".

We are aware of the tension in the families and will release additional information when possible.



We request to refrain from disseminating rumors and unreliable information. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) November 27, 2023

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حركة "حماس" سلمت الجانب الإسرائيلي قائمة بأسماء الاسرى الإسرائيليين المرتقب الإفراج عنهم اليوم.

وذكر موقع "واينت" نقلا عن مصادر مطلعة في الحكومة الإسرائيلية أن القائمة التي قدمت للدفعة الرابعة فيها بعض المشاكل، دون توضيح لماهية هذه المشاكل، مشيرة إلى أن هناك "مفاوضات مكثفة" لمحاولة تغييرها.

وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن القائمة الجديدة تضم أسماء 11 أسيرا، فيما لم تعلق وسائل الإعلام الإسرائيلية على صحة هذه المعلومات.

وبدأ يوم الجمعة العمل بهدنة إنسانية مدتها 4 أيام، بعد 49 يوما من الحرب على قطاع غزة، تم خلالها تبادل 50 أسيرا إسرائيليا مقابل 150 أسيرا فلسطينيا (نساء واطفال)، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والوقود إلى قطاع غزة.

وأفرجت"حماس" في اليوم الأول من عن 13 أسيرا إسرائيليا، و10 مواطنين من تايلاند وفلبينيا واحدا، وأفرجت إسرائيل بدورها عن 39 أسيرا (نساء وأطفال) من سجونها.

وفي اليوم الثاني، قالت مصلحة السجون الإسرائيلية إنه تم إطلاق سراح 39 فلسطينيا(نساء وأطفال) مقابل إفراج "حماس" عن 13 اسيرا إسرائيليا و4 محتجزين تايلانديين.

وفي اليوم الثالث، أفرجت الحركة عن 13 أسيرا، إضافة إلى 4 محتجزين آخرين من خارج الاتفاق، فيما أطلقت إسرائيل 39 أسيرا فلسطينيا(نساء وأطفال) من سجونها.

المصدر: RT