"حماس" تسلم إسرائيل قائمة بأسماء الرهائن الجدد ضمن عملية التبادل الرابعة.. وأنباء عن خطأ فيها

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حركة "حماس" سلمت الجانب الإسرائيلي قائمة بأسماء الرهائن الإسرائيليين المرتقب الإفراج عنهم اليوم.

وجاء في منشور المكتب عبر منصة "إكس": "تلقى الجانب الإسرائيلي قائمة بأسماء الرهائن الذين تستعد حركة حماس لإطلاق سراحهم اليوم، وما زلنا نناقش القائمة التي تسلمناها ليلا، وسنقوم بنشر المعلومات عند الانتهاء من دراستها".

وذكرت إذاعة " غالي تساهال" العبرية في وقت سابق، أن السلطات الإسرائيلية تسلمت قائمة بأسماء الرهائن الإسرائيليين المرتقب إطلاقهم اليوم ضمن عملية التبادل الرابعة خلال الهدنة.

وذكرت صحيفة "واينت" نقالا عن مصادر مطلعة في الحكومة الإسرائيلية أن القائمة التي قدمت للدفعة الرابعة فيها بعض المشاكل، دون توضيح لماهية هذه المشاكل، مشيرة إلى أن هناك "مفاوضات مكثفة" لمحاولة تغييرها.

وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن القائمة الجديدة تضم أسماء 11 رهينة، فيما لم تعلق وسائل الإعلام الإسرائيلية على صحة هذه المعلومات.

وبدأ يوم الجمعة العمل بهدنة إنسانية مدتها 4 أيام، بعد 49 يوما من الحرب على قطاع غزة، سيتم خلالها تبادل 50 رهينة إسرائيلية مقابل 150 أسيرا فلسطينيا، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والوقود إلى قطاع غزة.

وسلمت "حماس" في اليوم الأول من الهدنة السلطات الإسرائيلية 13 رهينة من النساء والأطفال، و10 مواطنين من تايلندا وفلبينيا واحدا، وأفرجت إسرائيل بدورها عن 39 امرأة وطفلا من سجونها.

وفي اليوم الثاني، قالت مصلحة السجون الإسرائيلية إنه تم إطلاق سراح 39 فلسطينيا مقابل إفراج "حماس" عن 13 رهينة إسرائيلية و4 رهائن تايلانديين.

وفي اليوم الثالث، أفرجت الحركة عن 13 رهينة، إضافة إلى 4 رهائن آخرين من خارج الاتفاق، فيما أطلقت إسرائيل 39 فلسطينيا من سجونها.

المصدر: RT