الدفاع الروسية تعلن القضاء على 595 عسكريا وإسقاط 21 مسيرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 595 عسكريا أوكرانيا وإسقاط صاروخي "إس-200"، و21 مسيرة أوكرانية على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت قواتنا 3 هجمات أوكرانية وبلغت خسائر العدو 30 عسكريا وتم تدمير مدافع غربية.

على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك صدت قواتنا هجوما أوكرانيا وبلغت خسائر العدو 280 عسكريا.

على محور دونيتسك بلغت خسائر العدو 110 عسكريين.

على محور جنوب دونيتسك تم القضاء على 110 عسكريين وتدمير أسلحة وعتاد عسكري.

على محور زابوروجيه صدت قواتنا هجومين وتم القضاء على 30 عسكريا أوكرانيا.

على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 35 عسكريا ومدافع وأسلحة.

أسقطت الدفاعات الروسية فوق بحر آزوف صاروخي "غس-200".

إسقاط 21 مسيرة في دونيتسك وزابوروجيه.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية