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الدفاع الروسية تعلن القضاء على 595 عسكريا وإسقاط 21 مسيرة أوكرانية

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الدفاع الروسية تعلن القضاء على 595 عسكريا وإسقاط 21 مسيرة أوكرانية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 595 عسكريا أوكرانيا وإسقاط صاروخي "إس-200"، و21 مسيرة أوكرانية على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

  • على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت قواتنا 3 هجمات أوكرانية وبلغت خسائر العدو 30 عسكريا وتم تدمير مدافع غربية.
  • على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك صدت قواتنا هجوما أوكرانيا وبلغت خسائر العدو 280 عسكريا.
  • على محور دونيتسك بلغت خسائر العدو 110 عسكريين.
  • على محور جنوب دونيتسك تم القضاء على 110 عسكريين وتدمير أسلحة وعتاد عسكري.
  • على محور زابوروجيه صدت قواتنا هجومين وتم القضاء على 30 عسكريا أوكرانيا.
  • على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 35 عسكريا ومدافع وأسلحة.

  • أسقطت الدفاعات الروسية فوق بحر آزوف صاروخي "غس-200".

  • إسقاط 21 مسيرة في دونيتسك وزابوروجيه.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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