دوغين يقترح مقابلة الأيديولوجية الروسية بالعولمة الليبرالية الأنغلوساكسونية

اقترح الفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين المقابلة بين الأيديولوجيتين الروسية، والعولمة الليبرالية الأنغلوساكسونية بوصفهما أيديولوجيتين متناقضتين.

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جاء ذلك في مشاركة دوغين بالجلسة الأيديولوجية لمجلس الشعب الروسي العالمي في الكرملين، حيث تابع: "تفترض الأيديولوجية دائما المعارضة، وهذه دائما نقطة حساسة.. فجميع الأيديولوجيات الكلاسيكية تعارض بالضرورة شيئا ما، فالليبرالية-الديمقراطية تعارض الدكتاتورية، الشيوعية-العمل ضد رأس المال، القومية – نحن والآخر. لكن كل هذا لا يناسب روسيا، فإن مثل هذه الأيديولوجيات، أو مزيج منها سيؤدي إلى تقسيم المجتمع. لكننا، في الوقت نفسه، بحاجة إلى نوع من التعارض".

وقال دوغين: "في هذا الصدد، من الضروري في رأيي مقابلة الأيديولوجية الروسية المستندة إلى خمس أسس مع العولمة الليبرالية الأنغلوساكسونية".

ووفقا لدوغين، تقوم الأيديولوجية الروسية على خمس أسس هي: الوطنية والعدالة والحرية والتنمية السيادية والازدهار.

وتابع دوغين: "إذا انتبهنا، فإن هيكل هذه الأيديولوجية الأنغلوساكسونية الليبرالية هو دحض كامل للأسس الخمس التي تقوم عليها الأيديولوجية الروسية، فبدلا من الوطنية الكوكبية Cosmopolitism، وبدلا من العدالة الأوليغارشية العالمية، بدلا من الحرية من أجل الحرية الفردية، بدلا من التنمية السيادية التنمية غير المتكافئة، وبدلا من الازدهار الاستغلال. أي أن هناك تعارض للهياكل الأيديولوجية".

المصدر: نوفوستي