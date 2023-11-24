ألكسندر دوغين: العالم الروسي ومجلسه

عشية المؤتمر السنوي لمجلس الشعب الروسي العالمي في الكرملين، والمخصص لقضية العالم الروسي، طرح الفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين نظرة فاحصة على مفهوم "العالم الروسي".

جاء ذلك في مقال نشره موقع "نوفوستي" لدوغين اليوم الجمعة 24 نوفمبر، حيث كتب:

لقد تسبب مزيج الكلمتين "العالم" و"الروسي" ذاته في عدد من التناقضات والسياسات المضطربة، حيث حاول الجميع تفسيرها على نحو تعسفي، واعتمادا على موقف ذاتي من بعض المؤلفين، ما حوّر من المفهوم نفسه. فبالنسبة للبعض، تحول هذا المفهوم إلى صورة كاريكاتيرية، وبالنسبة للآخرين على العكس من ذلك، تم الإشادة بكل الطرق الممكنة، ولكن في كثير من الأحيان، أيضا، على حساب مضمونه.

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بادئ ذي بدء، ينبغي التمييز الأكثر أهمية: من الواضح أن العالم الروسي لا يعني نفس الشيء الذي تعنيه روسيا كدولة قومية. ربما يعترف الجميع بهذا. لكن البعض الآخر يعتقد أن العالم الروسي أوسع وأكبر من روسيا، بينما يعتقد البعض الآخر أنه أضيق وأكثر محلية، في حين يضعه آخرون بشكل عام في موقع ما وسط بين هذا وذاك.

في الحالة الأولى، وهو الاستخدام الأصح، والأكثر تعبيرا عن معنى مصطلح "العالم الروسي"، فإننا نتحدث عن روسيا كحضارة. وبهذا المعنى يفهمه مجلس الشعب الروسي العالمي، بوصفه اتحادا لجميع الأشخاص الذين يعتبرون الحضارة الروسية حضارتهم، بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه، والدولة التي هم مواطنون بها. في هذه الحالة، يتسق العالم الروسي مع الحضارة الروسية، لكن هذا بدوره لا يستبعد بأي حال من الأحوال الشعوب الأخرى المرتبطة بالروس بمصير مشترك، بل يشملهم. ومن هنا جاء قرب مفهوم "العالم الروسي" من روسيا وأوراسيا، كما فهمه الفلاسفة الأوراسيون. وهذه ليست مجرد دولة أو سلطة، بل هي عالم كامل، وازدهار للمجموعات العرقية والثقافات، وكيان تاريخي روحي، متحد منذ قرون حول جوهر الشعب الروسي. وأن تكون جزءا من العالم الروسي بهذا المفهوم، يعني مشاركة الروح والثقافة التي تتجلى بكل روعتها في أشكال متعددة الأبعاد والأقطاب من الإبداع التاريخي، والتي تغطي السياسة والاقتصاد والفن والصناعة والأخلاق.

وبهذا الفهم، يرتبط العالم الروسي ارتباطا وثيقا بالكنيسة الأرثوذكسية، ولكن ليس على حساب الديانات التقليدية الأخرى. وهنا مرة أخرى، فإن هناك اتصال مباشر مع مجلس الشعب الروسي العالمي، الذي يرأسه قداسة بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل، ويشارك فيه دائما رؤساء الطوائف الدينية الرئيسية في روسيا.

بالطبع، فإن أساس العالم الروسي هو روسيا كدولة، وهذا واضح للعيان في حقيقة أن الرئيس الروسي نفسه يشارك في أهم أحداث مجلس الشعب الروسي العالمي، وتتحول الفعالية بشكل أساسي إلى إحدى الأحداث الوطنية المهيبة والشاملة، ولتصبح تجمعا شعبيا يشمل جميع الطبقات، يشبه مجلس زيمسكي (الهيئة النيابية العليا في روسيا القيصرية في القرنين السادس عشر والسابع عشر)، لكن العالم الروسي أوسع من مجرد الدولة، والشعب الروسي يتطور حول روسيا، فيما يعمل رئيسه وبطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الروسية كرموز ومحاور للحضارة بأكملها، ومغناطيس جذب وجوهر لمجتمع معقد وغير خطي من الشعوب والثقافات والمواطنين والأفراد.

وتجدر الإشارة هنا إلى تفسيرين آخرين، غير صحيحين، ولكن شائعين تماما للعالم الروسي، لأن أي مفهوم يكتسب معناه الحقيقي بالمقارنة مع ما لا ينبغي أن يفهم على أساسه.

ففي ظل العالم الروسي، لا يمكننا بأي حال من الأحوال أن نفهم مجمل العرق الروسي العظيم، أي السلاف الشرقيين، المتمركزين تاريخيا في المناطق الشرقية من روسيا القديمة، حيث تشكلت منطقة فلاديمير، ثم موسكو فيما بعد، ونقلت العاصمة في وقت ما جنبا إلى جنب مع عرض الدوق الكبير ورؤية العاصمة. وهذا التفسير يشوه المعنى الأصلي تماما، ويستثني من العالم الروسي كلا من الروس الغربيين (البيلاروس، وروسيا الصغرى) وكافة المجموعات العرقية غير السلافية داخل روسيا نفسها. بالمعنى الدقيق للكلمة، لا أحد يفهم العالم الروسي بهذه الطريقة تقريبا، لكن خصومه، على العكس من ذلك، يحاولون تشويه المعنى بشكل مصطنع، ومنح هذا التعبير معنى غير منطقي تماما بالنسبة له. لذلك، سيكون من المفيد التأكيد مرة أخرى على أن "العالم الروسي" يعني جميع السلاف الشرقيين (وبالتالي ليس فقط روسيا الكبرى، ولكن أيضا بيلاروس وروسيا الصغرى) وكذلك جميع المجموعات العرقية الأخرى التي ربطت مصيرها في مرحلة ما مع الشعب الروسي. لذلك، قد يشمل العالم الروسي، على سبيل المثال لا الحصر، الجورجيين أو الأرمن أو الأذربيجانيين، الذين، وعلى الرغم من أنهم يجدون أنفسهم حاليا خارج روسيا، إلا أنهم يحتفظون بالإيمان بالتقارب التاريخي والقرابة الروحية مع الروس.





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ومع ذلك، فإن الشيء الرئيسي هنا ليس ما إذا كانت مجموعات عرقية معينة تعتبر نفسها جزءا من العالم الروسي، فهذا يمكن أن يتغير ويعتمد على عدد من العوامل، بما في ذلك البعض الذين يعتبرون أنفسهم جزءا منه، والبعض الآخر الذي لا يعتبر نفسه كذلك في الوقت الراهن، وقد يعتبر نفسه كذلك في وقت لاحق. الشيء الرئيسي هو أن العالم الروسي نفسه مفتوح دائما للشعوب الشقيقة، ومن المهم أن يكون الروس أنفسهم على استعداد لاعتبار أولئك الذين يريدونه جزءا من العالم الروسي، ويناضلون من أجله ويتقاسمون مصيرنا المشترك معنا. وهذا الانفتاح لم يعد يعتمد على اللحظة التاريخية أو المزاج التاريخي. عندما نتحدث عن العالم الروسي، فإن هذا الانفتاح هو بديهية أساسية، وبدونها يصبح العالم الروسي باطلا. وهذا هو محورها الدلالي العميق، فالعالم الروسي لا يستبعد، وإنما يشمل فقط. ويمكن تسمية ذلك بالمصطلح الغربي "الشمولية"، لكننا نتحدث هنا عن شمولية خاصة، عن الشمولية الروسية، وفي واقع الأمر عن الحب الروسي، الذي لا يحيا الإنسان الروسي بدونه.

لذلك، فإن العالم الروسي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون أضيق من روسيا، بل يمكن فقط أن يكون أوسع من روسيا.

وأخيرا، سيكون من الخطأ تعريف العالم الروسي بالفروع الثلاثة للقبيلة السلافية الشرقية، أي فقط مع روسيا العظمى والبيلاروس وروسيا الصغرى. نعم، نحن الشعوب السلافية الشرقية الثلاث، نشكل جوهر العالم الروسي، إلا أن هذا لا يعني على الإطلاق أن الشعوب غير السلافية الأخرى ليست جزءا عضويا ولا يتجزأ من هذا العالم.

وبالتالي، وبعد توحيد التفسير الصحيح للعالم الروسي، والتخلص من التفسيرات غير الصحيحة، يمكننا الاستمرار في التفكير في الأمر.

إن السؤال الذي يطرح نفسه على الفور: ما هي حدود العالم الروسي؟

وبمجرد أن قمنا بتعريفه، يصبح من الواضح أن هذه الحدود لا يمكن أن تكون عرقية أو حكومية أو طائفية. هذه هي حدود الحضارة، وليست خطية وثابتة على نحو صارم. فكيف يمكن وضع الروح والثقافة والوعي ضمن حدود مادية صارمة؟ لكن، وفي الوقت نفسه، عندما نبتعد كثيرا عن قلب العالم الروسي، لا يسعنا إلا أن نلاحظ أننا وجدنا أنفسنا في مرحلة ما على أرض أجنبية، في فضاء حضارة مختلفة. على سبيل المثال، أوروبا الغربية أو الحضارة الإسلامية أو الصينية. وهنا ليست اللغة والنمط الظاهري وعادات السكان المحليين فقط هي المهمة. لقد غادرنا العالم الروسي، وتغيرات الحضارة، ونحن في دائرة ثقافية جديدة، مختلفة عن دائرتنا.

لقد التفتت داريا دوغينا إلى مفهوم "الحدود". هذه ليست حدودا خطية، ولكنها شريط وسط، منطقة محظورة أو محايدة تفصل بين حضارة وأخرى. خاصية الحدود هي التغيير المستمر، والتحول في اتجاه واحد وآخر. علاوة على ذلك، تعيش الحدود حياتها الخاصة، وهناك تبادل مكثف للرموز الثقافية على أراضيها، بينما تتلاقى هويتان أو أكثر، وتتعارضان وتتباعدان وتدخلان مرة أخرى في الحوار. لقد شهدت داريا تجربة الحدود في روسيا الصغرى، خلال رحلة إلى مناطق جديدة، واستحوذت على حياة هذه المنطقة، حيث يتم تحديد مصير العالم الروسي اليوم. وبطبيعة الحال، تنتمي أوكرانيا وروسيا الصغرى إلى العالم الروسي. بل إن تلك المناطق هي مهد هذا العالم. ولكن في وقت لاحق، مع تحول المركز إلى الشرق، تحولت هذه المناطق نفسها إلى حدود حضارية، وأصبحت منطقة وسيطة بين روسيا والأوراسية وأوروبا. ومن هنا جاء تقاطع التأثيرات في اللغة (تأثير البولندية)، وفي الدين (تاثير الكاثوليكية)، والثقافة (تأثير الليبرالية والقومية الغريبة للغاية عن القيم الروسية). وهكذا أصبحت الحدود الأوكرانية بدورها منطقة توتر بين مركزين، بين قطبي جذب: بين العالم الروسي والغرب الأوروبي. وكان هذا واضحا في السياسة الانتخابية في أوكرانيا (حينما كانت هناك انتخابات)، وأدى إلى حرب رهيبة بين الأشقاء.

مثال آخر على حدود العالم الروسي هو بيلاروس الشقيقة، كما وجد شعبها أنفسهم منفصلين مؤقتا عنا في روسيا الكبرى، وأصبحوا في البداية جزءا من دوقية ليتوانيا الكبرى، ثم من الدولة البولندية. وعلى الرغم من كل التفرد والأصالة للهوية البيلاروسية الحالية، وخصائص اللغة والثقافة، لم يتم تقسيم هذه الحدود إلى قطبين جاذبين. ومع سيادتها واستقلالها الكاملين، تعد بيلاروس جزءا عضويا لا يتجزأ من العالم الروسي، في الوقت الذي تظل فيه دولة مستقلة تماما.

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بالتالي، فإن العالم الروسي لا يعني بالضرورة الاستيعاب أو الحرب أو وجود أو عدم وجود حدود للدولة. وإذا تصرفت الحدود الأوكرانية بنفس الطريقة التي تصرفت بها الحدود البيلاروسية، لم يكن أحد ليتعدى على سلامة أراضي أوكرانيا. إن العالم الروسي منفتح ومسالم، ومستعد للصداقة والشراكة على أسس متنوعة، لكنه لا يستطيع الرد على أعمال العدوان المباشر والإذلال ورهاب الروس "الروسوفوبيا".

لقد أجاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ذات مرة على سؤال حول أين تنتهي روسيا، وكانت كلمة "روسيا" تعني في هذه الحالة على وجه التحديد العالم الروسي، فرد: هناك إلى أقصى ما يمكن أن يصل إليه الشعب الروسي، هناك نضطر إلى التوقف. ومن الواضح تماما أننا لن نتوقف قبل أن نستعيد سلامة أراضينا العالمية الروسية، والملامح الطبيعية والحدود المتناغمة (وإن كانت معقدة) لحضارتنا.

إن العالم الروسي يقوم على الفكرة الروسية. ومن المؤكد أن هذه الفكرة لها سمات غريبة وفريدة من نوعها، حيث يتم تحديد تصميمها من خلال القيم التقليدية، التي تتضمن الخبرة التاريخية للشعب. فالفكرة لا يمكن اختراعها أو تطويرها، بل إنها تنمو من أعماق وعينا الاجتماعي، وتنضج في أعماق الشعب، وتنطلق في رؤى وروائع العباقرة والقادة والحكام والقديسين والزهاد والعمال والأسر البسيطة. حيث تشمل الفكرة الروسية جميع هؤلاء.

تشمل الأسر الروسية التي تستجيب لنداء الفكرة الروسية بالإنجاب والعمل الإبداعي.

وتشمل جيشنا الذي يدافع عن حدود الوطن مضحيا بحياته.

وتشمل جهاز الدولة المكلف بخدمة الوطن بالإخلاص والوفاء.

وتشمل الطبقة الروحية، ليس فقط بالصلاة باستمرار من أجل الرخاء والنصر، ولكن بتنوير الناس بلا كلل، وغرس أسس الأخلاق المسيحية فيهم.

وتشمل الحكام المدعوين لقيادة الدولة إلى المجد والازدهار والعظمة.

فالعالم الروسي هو المثل الأعلى الذي يعلو فوقنا دائما، ويشكل أفق الأحلام والتطلعات والإرادة.

وأخيرا، ماذا يعني العالم الروسي في العلاقات الدولية؟ هنا يأخذ هذا المفهوم وزنا أكبر. فالعالم الروسي هو أحد أقطاب العالم متعدد الأقطاب. ويمكن أن يتحد في دولة (على غرار الصين أو الهند)، ويمكن أن يتضمن عدة دول مستقلة يجمعها التاريخ والثقافة والقيم (مثل دول العالم الإسلامي). لكن على أية حال، فالعالم الروسي هو دولة-حضارة لها هويتها الأصلية والمميزة. والنظام العالمي متعدد الأقطاب مبني على الحوار بين هذه العوالم والدول والحضارات. ولا ينبغي لنا أن ننظر إلى الغرب في هذا السياق باعتباره حاملا للقيم والأعراف العالمية الملزمة لكل شعوب ودول العالم. فالغرب، دول "الناتو"، هو واحد من العوالم، إلى جانب عوالم أخرى، دولة وحضارة واحدة من بين حضارات أخرى مثل روسيا والصين والهند والكتلة الإسلامية وإفريقيا وأمريكا اللاتينية. يتكون العالم الإنساني العالمي من مجموعة من الأقطاب الفردية – مساحات كبيرة وحضارات وحدود تفصلها وتربطها في نفس الوقت بنية دقيقة تتطلب الرقة والدقة والاحترام المتبادل واللباقة والإلمام بقيم الآخر، ولكن هذه هي الطريقة الوحيدة لبناء نظام عالمي عادل حقا. وفي هذا النظام العالمي، فإن العالم الروسي، وليس فقط روسيا الدولة، هو قطب كامل، ومركز للتكامل، وتكوين حضاري فريد يعتمد على قيمه التقليدية الخاصة، والتي قد تتطابق أو تختلف جزئيا عن قيم الحضارات الأخرى. ولا يستطيع أحد أن يقول من الخارج ما يجب أن يكون عليه العالم الروسي، وما لا ينبغي عليه أن يكون. فهذا ما يقرره فقط شعب وتاريخ وروح هذا العالم الروسي ومساره في التاريخ.

تلك هي القضية الرئيسية المطروحة أمام مجلس الشعب الروسي العالمي المنعقد للنقاش حول "العالم الروسي".

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