بوتين يوافق على اعتماد قوانين جديدة حول النظر في قضايا الجنسية الروسية

وافق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على اعتماد قوانين جديدة حول إجراءات النظر في قضايا الجنسية الروسية.

وجاء في المرسوم الموافقة على إجراءات جديدة للنظر في قضايا الجنسية الروسية، وإجراءات جديدة لأداء "قسم المواطنة" الذي يجب أداؤه خلال حصول المواطنين الأجانب على الجنسية الروسية.

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ويتألف المرسوم من 173 صفحة مؤلفة من وثائق ونماذج أخرى تتعلق بالجنسية الروسية.

ووفقا للمرسوم الجديد فإن التعليمات والإجراءات التي كانت سارية قبل اعتماد قانون الجنسية الروسية الجديد لم تعد سارية.

ووقع بوتين على القانون الاتحادي الجديد "حول الجنسية الروسية" في 28 أبريل 2023.

ويحتفظ الرئيس الروسي فقط بصلاحيات قبول المواطنة على أساس استثنائي، وغير ذلك فإن قضايا قبول المواطنة توكل إلى وزارة الداخلية ووزارة الخارجية الروسية.

وفي الوقت نفسه، تتوسع صلاحيات رئيس الدولة في تحديد فئات الأشخاص الذين لهم الحق في الحصول على الجنسية بشكل مبسط.

ويوسع القانون قائمة الأسباب التي يمكن على أساسها إنهاء الجنسية الروسية (للأشخاص الذين حصلوا على الجنسية الروسية عند الطلب أو المعترف بهم كمواطنين على أساس القانون الدستوري الاتحادي أو معاهدة دولية لروسيا). وإلى جانب الجرائم الإرهابية، تتضمن القائمة بعض الجرائم الخطيرة ضد الدولة، فضلا عن الجرائم في مجال الاتجار بالمخدرات وقضايا أخرى.

المصدر: RT