قال محافظ مقاطعة روستوف، فاسيلي جولوبيف، للصحفيين اليوم، إن أكثر من 797 ألفا من سكان دونباس حصلوا على الجنسية الروسية منذ عام 2019 .

وأضاف المحافظ: "منذ عام 2019 ، حصل أكثر من 797 ألف شخص يعيشون في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين (الدنباس)، على الجنسية الروسية".

ومنذ ذلك الوقت، تستمر في العمل داخل أراضي مقاطعة روستوف، المراكز التي يمكن لسكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك التقدم إليها بطلب للحصول على الجنسية الروسية.

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في عام 2019 وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مرسوم يسمح لسكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك التقدم بطلب للحصول على الجنسية الروسية، وفق إجراءات مبسطة.

المصدر: نوفوستي