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انخفاض في عدد الأجانب الحاصلين على الجنسية الروسية بداية هذا العام

أخبار روسيا

انخفاض في عدد الأجانب الحاصلين على الجنسية الروسية بداية هذا العام
Sputnik
أرشيف
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تدل وثائق وزارة الداخلية الروسية على أن عدد الأجانب الذين حصلوا على الجنسية الروسية انخفض بمقدار 15 ألفا في الشهرين الأولين من العام الحالي، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

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وجاء في الوثيقة: "في شهري يناير وفبراير 2022 بلغ عدد الأشخاص الذين تم اتخاذ قرار بشأن حصولهم على الجنسية الروسية 84817"، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية الروسية في الفترة نفسها من العام الماضي – 99873 شخصا.

ومع ذلك، تدل وثائق الوزارة على أنه في غضون شهرين من عام 2022 ، أصبح ما يقرب من 680 شخصا مشاركين في برنامج الدولة للمساعدة في إعادة التوطين الطوعي في روسيا لمواطني روسيا المقيمين في الخارج وأفراد أسرهم. لذلك، إذا كان هناك 8616 منهم في يناير وفبراير من العام الماضي، فقد تم تسجيل 9293 مشاركا في شهرين من هذا العام.

في كثير من الأحيان يصبح مواطنو أوكرانيا وطاجيكستان وكازاخستان وأرمينيا مواطنين روس.

المصدر: تاس

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