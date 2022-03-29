القوات الروسية تستولي في خيرسون على بيانات حول منح جوازات أوكرانية في القرم

عثر العسكريون الروس في مقاطعة خيرسون جنوب أوكرانيا على أرشيف يحمل بيانات جوازات سفر أوكرانية، قد يشير لتجنيس الأمن الأوكراني مسؤولين روسا في شبه جزيرة القرم الروسية.

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وفي تصريحات لوكالة "نوفوستي" الروسية أشار رسلان بالبيك نائب مجلس الدوما الروسي سابقا، إلى أن العمل جار على الكشف عن أسماء مسؤولين روس يعملون في شبه الجزيرة ممن حصلوا على الجنسية الأوكرانية بطريقة غير قانونية.

وأشار بالبيك إلى أن وجود جواز سفر بيومتري بحوزة مسؤول روسي يعمل في أجهزة الخدمة المدنية يمثل "ورقة" قوية في أيدي هيئة الأمن الأوكرانية كوسيلة ترهيب وتجنيد.

ولفت إلى أن المعطيات تشير إلى أن بعض المسؤولين في القرم كانوا قد حصلوا على جوازات سفر أوكرانية دون أن يغادروا أراضي شبه الجزيرة، الأمر الذي يدل على "اهتمام الاستخبارات الأوكرانية بأداء آليات الفساد من هذا النوع".

ووصف بالبيك الحاصلين المفترضين على الجنسية الأوكرانية بهذه الطريقة بالجناة العاملين لصالح العدو.

وقال: "هؤلاء لا مكان لهم في مؤسسات الدولة الروسية ولا بد من التحقيق معهم للتأكد من أنهم لا يعملون لصالح الأمن الأوكراني".





المصدر: "نوفوستي"