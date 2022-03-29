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رئيس جمهورية القرم الروسية يكشف أسماء المسؤولين الأوكرانيين الذين لديهم ممتلكات في القرم (صور)

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رئيس جمهورية القرم الروسية يكشف أسماء المسؤولين الأوكرانيين الذين لديهم ممتلكات في القرم (صور)
Globallookpress
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كشف رئيس شبه جزيرة القرم الروسية سيرغي أكسيونوف أسماء المسؤولين في كييف الذين لديهم ممتلكات في شبه جزيرة القرم، وعلى رأسهم رئيس البلاد فلاديمير زيلينسكي.

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ولفت أكسيونوف إلى أن الممتلكات في شبه جزيرة القرم تعود إلى فلاديمير زيلينسكي، ورئيس المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا أرتيم سيتنيك، ورئيس المحكمة الدستورية ألكسندر توبيتسكي، ورئيس البنك الوطني الأوكراني كيريل شيفتشينكو، مشيرا إلى أنهم لن يتمكنوا من إعادة تسجيلها.

رئيس جمهورية القرم الروسية يكشف أسماء المسؤولين الأوكرانيين الذين لديهم ممتلكات في القرم (صور)
ria.ru

وقال رئيس جمهورية القرم الروسية في برنامج تتلفزيوني: "معظم هؤلاء المسؤولين لديهم ممتلكاتهم هنا، ونحن نعمل على استكشاف هذا الوضع مع دائرة الأمن الفيدرالي. السيد زيلينسكي مشهور، والسيد سيتنيك، رئيس المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا، شخصية مؤيدة لأمريكا. رئيس البنك الوطني الأوكراني، السيد شيفتشينكو، رئيس المحكمة الدستورية، السيد توبيتسكي"، مشيرا إلى أن جميع هؤلاء الأشخاص لديهم ممتلكات في شبه جزيرة القرم "والآن لم يعد ممكنا إعادة تسجيلها"، مضيفا في هذا السياق قوله: "سوف يعاملون بالطريقة التي يستحقونها".

رئيس جمهورية القرم الروسية يكشف أسماء المسؤولين الأوكرانيين الذين لديهم ممتلكات في القرم (صور)
ria.ru

وأشار أكسيونوف إلى أن جميع المالكين المذكورين يدفعون بانتظام فواتير الخدمات والمدفوعات الضرورية الأخرى عن ممتلكاتهم لميزانية القرم، ووصفهم بأنهم من بين "أكثر الدافعين انضباطا".

رئيس جمهورية القرم الروسية يكشف أسماء المسؤولين الأوكرانيين الذين لديهم ممتلكات في القرم (صور)
ria.ru

المصدر: نوفوستي

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