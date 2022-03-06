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رئيس جمهورية القرم الروسية: كييف كانت تنتظر اللحظة المناسبة للانقضاض علينا

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رئيس جمهورية القرم الروسية: كييف كانت تنتظر اللحظة المناسبة للانقضاض علينا
Sputnik
رئيس جمهورية القرم الروسية سيرغي أوكسينوف
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كشف رئيس جمهورية القرم الروسية سيرغي أكسيونوف أن كييف كانت تخطط لغزو شبه جزيرة القرم، وانتظرت اللحظة المناسبة لذلك لولا انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال أكسيونوف عبر "تيليغرام": "لم يكن لدى سكان القرم أي شك في أن نظام كييف كان لديه مثل هذه الخطط (غزو القرم)، ولكن التساؤل الوحيد كان حول توقيت التنفيذ".

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وأضاف أن السلطات الأوكرانية لم تخف هذا الأمر.

وتابع: "شعار "القرم ستكون أوكرانية أو مهجورة" لم يولد في 24 فبراير (الماضي) وليس عام 2014، بل طرحه النازيون الأوكرانيون سابقا في تسعينات القرن الماضي، ولم يتخلوا عن نواياهم أبدا وانتظروا اللحظة المناسبة فقط لذلك".

وكان رئيس جمهورية دونيتسك دينيس بوشيلين أعلن أن أوكرانيا خططت لغزو القرم ودونباس في 8 مارس من هذا العام.

وأوضح بوشيلين أن الهجوم تم التخطيط له من البر والبحر، وفقا لبيانات استخبارات جمهورية دونيتسك وشهادات عسكريين أوكرانيين.

 

المصدر: "سبوتنيك" + RT

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